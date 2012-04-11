'Seçimler keşke 5 yıl olarak kalsaydı, pişmanım'

AKP’nin 2007 yılında 4 yıla indirdiği seçim süresini 5 yıla çıkarmaya hazırlandığına dair Radikal’in dünkü manşet haberi siyasette tartışma yarattı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 4 yıla indirilmesine ilişkin, “Şimdi çok pişmanım, keşke 5 yıl 5 yıl olarak kalmış olsaydı. 4 yıl dediğiniz zaten süratle akıp gidiyor. Bunun da üç yılı hizmettir, bir yılı seçimdir. Bu da olmuyor” dedi. Muhalefet partileri ise daha yeni sürenin indirildiğini belirterek, destek vermedi.

AK Parti’nin 2007’de referandum ile kabul edilen anayasa değişikliği ile 5 yıldan 4 yıla inen genel seçimlerin süresini yeniden 5 yıla çıkarma hazırlığı dün Ankara’da siyasetin gündemi oldu.

Erdoğan: Bir oyuna geldik

Başbakan Erdoğan, resmi temaslar için bulunduğu Çin’de gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, yerel seçimlerin tarihinin öne çekileceğine yönelik haberlerin yer aldığını belirterek görüşünü sorması üzerine Erdoğan, şunları söyledi: “Orada da biz ilkeliyiz. Fevkalade, olağanüstü bir hal olmadıktan sonra yani 5 yılı 4 yıla çekmek gibi, o olayda yaşadığımız, o aslında Cumhurbaşkanlığı seçimini halka götürmeye yönelik o zamanki bir sanal parti sebebiyleydi, ama orada biz oyuna geldik, onu da açıkça söyleyeyim. Bundan dolayı 5 yılı 4 yıla çekmek gibi bir şey oldu. Onu da söyleyeyim, ben şimdi çok pişmanım, keşke 5 yıl 5 yıl olarak kalmış olsaydı. 4 yıl dediğiniz zaten süratle akıp gidiyor. Bunun da üç yılı hizmettir, bir yılı seçimdir. Bu da olmuyor.”

Muhalefet destek olursa

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, seçimlerin 4 yılda bir yapılmasıyla ilgili muhalefetin desteğinin önemli olduğu mesajını verdi. Elitaş, “Seçimlerin 4 yıldan 5 yıla çıkarılması için şu anda yürüttüğümüz bir çalışmamız yok. Böyle bir görüşme yapılmadı. İstikrarın sağlanması için seçimlerin 5 yılda bir yapılmasını doğru buluyoruz. Ancak anayasa değişikliği sürecinde diğer partiler de uygun görürse AK Parti’nin teklif verme ihtimali yüksek” dedi.

BDP: Yasalar bütündür

BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan: “Seçim sistemi bir bütündür. Yamayla pullamayla olacak şey değil. Siyasi partiler yasası, seçim yasası, seçim barajından tutun sürelerine kadar demokratik bir şekilde düzenlenmelidir. Yeni anayasada bunlar konuşulur, ona göre düzenlemeler yapılır. Halen darbe yasaları ile devam ediyoruz. Parça parça konuşulmaz bunlar. Seçim yasalarının demokratikleşmesi, Hazine yardımı bütündür. Bütün olmadan çocuk oyuncağına döner.”

MHP: 4 yıllık süre iyidir

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural: “Seçimleri bunlar 4 yıla indirmedi mi? Başbakan seçimlerle oynamasın. Yine kamuoyunu başka yönlere sevk etmek istiyor. Bu tartışma, AKP içinde bir post kavgası olduğunu gösteriyor. Dertleri, milletin iradesi değil. Kim nereye aday olacak, hesap bu. Biz sürenin 4 yıl uygulamasını olumlu buluyoruz, doğrudur. Amaçları tamamen taktiksel. Sayın Başbakan bir taş attı, kırk akıllı nasıl çıkaracak merak ediyorum.”

CHP: İhtiyaç yok

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi: “Daha yeni 4 yıla indirildi. 82 sonrasında anayasa hükmü 5 olmasına karşı, seçimler hep 4 yılda yapıldı. Bunun tek istisnası AKP’nin ilk iktidar dönemi olmuştur. Daha sonra sürenin uzunluğunun yanlış olduğu konusu AKP tarafından da fark edilmiş olacak ki anayasa değişikliğini gerçekleştirerek seçimleri 4 yıla indirdik. Seçim döneminin 4 yıldan 5 yıla çıkartılmasını gerektiren herhangi bir ihtiyaç yok.”