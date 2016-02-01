Seçimler için adını 'Yukarıdakilerden Hiçbiri' olarak değiştirdi

Kanada'da bir adam, belediye meclisi seçimlerinde öne çıkmak amacıyla adını 'Yukarıdakilerden Hiçbiri' olarak değiştirdi.

Independent'te yer alan habere göre; Kanada’nın Whitby-Oshawa bölgesindeki belediye meclisi seçimlerinde kazanmak isteyen Sheldon Bergson adlı aday, sıra dışı bir yönteme başvurdu. 46 yaşındaki Bergson, adını, ‘Yukarıdakilerden Hiçbiri’ (Above Znoneofthe) olarak değiştirdi. Bergson, soyadının başına, aday listesinin en sonunda yer almak amacıyla ‘Z’ harfi de koydu.

Adını değiştirmek için 37 dolar harcayan Bergson, ana akım siyasetçilerden bıkanlara bir seçenek sunmak istediğini söylüyor. Daha önce orijinal adıyla seçimlerde aday olan Bergson, “Normalde oy vermeyen tüm insanlara ulaşmayı amaçlıyorum. Bir gün, oy pusulasında, ‘yukarıdakilerden hiçbiri’ seçeneğini elde etmemiz gerektiğini düşündüm” dedi.

Bergson, seçimleri kazanması halinde, hayatına yeni ismiyle devam edeceğini, ancak arkadaşlarının kendisine ‘Sheldon’ demeyi sürdüreceğini de sözlerine ekledi.