Seçimler erkene alındı, 169 vekil emekli olamadı; son listede de yer almayanlar yeni iş arayışında

3 Kasım 2019'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin işareti ile 24 Haziran 2018'e çekildi. Normal süresi 2019’un kasım ayında bitmesi gereken, 26. dönem milletvekilleri arasında, milletvekili emekliliği hak kazanmaları için gerekli iki yıllık süre dolmasına rağmen yaş haddi nedeniyle milletvekili emeklisi olamayanların sayısı 169 kişi olarak belirlendi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre bunlardan 93’ünün AKP, 36’sının CHP, 5’inin MHP, 35’inin ise HDP’li olduğu kaydedildi. Bu milletvekillerinden bir kısmı partilerinin listelerine konulduğu için halen milletvekilliğini sürdürme şansı bulunuyor. Büyük bölümü ise yeni dönemde yeni Meclis’te olmayacak.

Yeni iş arayışı

Listeye konulmayan ve emeklilik maaşına da hak kazanamayanlar, yeni iş bulmak zorunda kalacak. AKP'lilerden listeye konulmayanların, yeni dönem için “danışmanlık şirketi kurma, öğretim üyeliği, cumhurbaşkanlığında danışmanlık, bakan yardımcılığı ve büyükelçilik” gibi hesaplar yaptığı belirtildi.

Muhalefet vekillerinin iş şansı ise daha sınırlı. Bazıları eski işlerine dönme planı yapıyor. Hukukçu milletvekilleri ise avukatlık bürosu açmayı veya arabuluculuk yapmayı planlıyor.