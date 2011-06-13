-SEÇİMLER ÇİN, JAPON VE LÜBNAN BASININDA ŞANGHAY (A.A) - 13.06.2011 - Türkiye'de dün yapılan genel seçimin sonuçları, Çin ve Japon basınında geniş yer aldı. Çin resmi ajansı Şinhua, iktidar partisi AK Parti'nin seçmenin oylarının neredeyse yarısını aldığını yazdı. Haberde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasına atıfta bulunularak, Erdoğan'ın "Bugün demokrasi ve halkın iradesi kazandı" sözlerine yer verildi. Erdoğan'ın "Hükümetimiz sadece AK Parti'ye oy verenlerin değil, bütün Türkiye'nin hükümeti olacaktır" ifadesinin yer aldığı haberde, Türkiye'nin AK Parti döneminde "tartışılmaz bir ekonomik rekor" elde ettiği kaydedildi. Haberde, Türkiye'nin dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğu vurgusu yapılırken, Türkiye'nin geçen yıl küresel mali krize rağmen yüzde 8,9'luk büyüme elde ettiği belirtildi. -JAPON BASINI- Japonya'nın Chunichi Shimbun gazetesi de genel seçimleri "İktidar partisinin büyük zaferi" olarak değerlendirdi, ancak bu zaferin anayasa değişikliği için yeterli olmadığını yazdı. AK Parti'nin "oyların yüzde 50'sini alarak büyük bir zafer elde ettiği" belirtilen haberde, AK Parti iktidarının 2002 yılından bu yana tek başına sürdürdüğü iktidarı koruduğu kaydedildi. Haberde, "AK Parti'nin yüksek ekonomik kalkınmayı arkasına alarak seçim kampanyasında hakimiyet sergilediği" yorumu yapıldı. -LÜBNAN BASINI As Safir gazetesinin birinci sayfadaki haberinde, "Bu Beyrut ve Şam'ın da zaferidir" başlığı kullanıldı. Haberde, AK Parti'nin seçmenin yüzde 50'sinin desteğini alarak büyük başarı kazandığı, ancak milletvekili sayısının anayasayı değiştirecek ya da referanduma götürecek çoğunlukta olmadığı belirtildi. Haberde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına yer verildi. El Diyar gazetesi de "Erdoğan 3" başlığını kullandığı haberinde, AK Parti'nin seçimden önemli bir zaferle çıktığı ve Adnan Menderes'in rekorunu kırarak, hem kendisi hem de Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını araladığı ifade edildi. El Müstakbel gazetesinin yine birinci sayfadan geniş olarak yer verdiği seçim haberleri, "Erdoğan seçmenden aldığı 21 milyon oyla zaferini kutluyor" başlığını taşıdı. Haberde Başbakan Erdoğan'ın seçim sonrası konuşmasında bölge ülkelerine yer vermesi ön plana çıkarıldı. Daily Star gazetesi, Başbakan Erdoğan'ın parlamento seçimlerinden üçüncü kez büyük bir başarıyla çıktığı ve bölgede siyasi ve ekonomik güç olarak etkisini artırarak sürdüreceği görüşlerine yer verdi. AK Parti'nin seçimin ardından anayasayı değiştirmek için muhalefet partileriyle görüşmesi gerektiği vurgulanan haberde, Başbakan Erdoğan'ın seçim sonuçları belli olduktan sonra yaptığı konuşmayı yüzlerce taraftarının coşku içinde izlediği belirtildi.