Seçimkondu yıkımında olay

Ümraniye'de yerel seçimler öncesinde yapılan kaçak bina ve katların yıkımı sırasında olaylar yaşandı.



Yerel seçimler öncesi Kocatepe Mahallesi'nde bazı vatandaşların mevcut binalarına kaçak katlar çıktığı, bazılarının da kaçak bina inşa ettiği bilgisi üzerine bu yapılar için yıkım kararı çıkartıldı.



Sabahın erken saatlerinde bölgeye giden Ümraniye Belediyesi yıkım ekiplerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile çok sayıda polis ekibi de eşlik etti.



İş makinelerinin yıkıma başlamasını engellemek isteyen mahalle sakinleri ise sokak girişlerini araçlarının yardımıyla kapatmak istedi. Mahallelilerin, yıkım ekiplerine taşlı ve sopalı saldırıda bulunması üzerine çevik kuvvet polisleri de panzerler eşliğinde olaylara müdahalede bulundu.



Yıkılacak binalarının üzerine çıkan bazı kişilerin engelleme girişimlerine rağmen ekiplerin yıkıma başlaması üzerine kimi inşaatların sahipleri sinir krizleri geçirdi.



Bu arada, mahalle yakınındaki yol kenarlarında çok sayıda polis ekibi ve aracının da tedbir amaçlı bekletildiği görüldü.

