Seçimi kaybettin dayağı!

Osmaniye’de üçüncü olan CHP'li başkan adayı Mimar Haydar Aktürk, seçim kampanyası boyunca şoförlüğünü yapan Eren Üngür tarafından `Bizi rezil ettin' denilerek dövüldü.



Olay bugün sabah saat 10.30 sularında Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. MHP'nin adayı Kadir Kara'nın oyların yüzde 48.8’ini alarak belediye başkanı seçildiği kentte CHP adına seçim yarışına katılan Haydar Aktürk, sadece 6 bin 98 oy aldı (yüzde 6.3). Açık farkla seçimi kaybeden Aktürk, evinden çıktıktan sonra yanına gelen ve seçim çalışması sırasında şoförlüğünü yapan akrabası Eren Üngür ile tartıştı. İddiaya göre; “Sen bizi MHP'ye sattın. Bizi rezil ettin” diyen Üngür, Aktürk'e tekme tokat saldırdı.



Çevreden yetişenler tarafından kurtarılan Aktürk, götürüldüğü Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunan Aktürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Polis tarafından aranan Eren Üngür'ün seçim çalışması süresince şoförlüğünü yaptığını belirten Haydar Aktürk, “Sabah evden çıkıp otomobilime bineceğim sırada yanıma geldi. `Sizi MHP'ye sattın', `Bizi rezil ettin' diyerek tekme tokat saldırdı. Ne olduğunu anlayamadım'' dedi.

