'Seçimi kaybettik, asfalt çalışmasını durdurduk, bunu hak ettiniz'

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimlerini MHP adayı Mustafa Karakaya kazandı. Bunun üzerine AKP Çankırı Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Hüseyin Kılıç, Facebook'ta asfalt çalışmalarını durdurduklarını açıkladı ve ''Bunu Şabanözü hak etti. Bi 5 yıl artık hizmete susarsınız, pişmanlık fayda etmez Şabanözü....!!!" diye yazdı.

Çankırı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde personel ve AKP Çankırı İl Gençlik Kolları'nda Başkan yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı olan Hüseyin Kılıç'ın, Şabanözü ilçesinde partisi tekrarlanan seçimi kaybedince sosyal medya hesabına yazdıkları büyük tepki çekti.



30 Mart yerel seçimlerinde AK Partili Ali Çapçı'nın 4 oy farkla kazandığı seçim, MHP'li aday Mustafa Karakaya'nın itirazı sonucu il seçim kurulu tarafından iptal edildi. Tekrar yapılan seçimde kazanan MHP oldu.

'Asfalt çalışmasını durduruyoruz'

Odatv'nin haberine göre, Ak Parti'nin seçimi kaybetmesinin ardından ilginç bir gelişme yaşandı.



AK Parti Şabanözü Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Hüseyin Kılıç, ilçede yapılan asfalt çalışmalarını durdurduklarını açıkladı.



Facebook hesabından "Şabanözü bunu hak etti" diyen Kılıç şunları yazdı:

" Ankara Büyükşehir Belediyesi Tarafından Şabanözü İlçesine Yapılan Asfalt Çalışması An İtibari İle Durdurulmuştur Asfalt Makineleri Ve İşçileri Ankaraya Dönüş Yapacaklar Bunu Şabanözü Hak Etti Bi 5 Yıl Artık Hizmete Susarsınız Pişmanlık Fayda Etmez Şabanözü....!!!"



Çankırı Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürlüğü'nde Personel olduğunu da belirten Hüseyin Kılıç, ayrıca "Şabanözü İlçemizdeki Secimi Kaybettik Şabanözü İlçemize Bol Hizmetsiz 5 Yıl Diliyorum Pişmanlık Fayda Etmez Şabanözü....!!!" mesajını da paylaştı.