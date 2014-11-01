Seçimi CHP kazanınca AKP'li belediye hediye ettiği kepçeyi geri istedi

Çemizgezek'te, 2005 yılında AKP'li yönetim döneminde "kardeş belediye" protokolü imzalayıp, bir kepçe gönderen İstanbul'un Ümraniye Belediyesi, ilçede seçimleri CHP'nin kazanmasının ardından yazıyla iş makinasını geri istedi ve aldı.

2005 yılında AKP'li olan Tunceli'nin Çemişgezek ile İstanbul'un Ümraniye İlçesi belediyeleri arasında 'kardeş belediye' protokolü imzaladı. Ümraniye Belediyesi daha sonra Çemişgezek'e bir kepçe gönderdi. Çemizgezek'te 2004 yılından beri Belediye Başkanlığı yapan AK Partili Metin Levent Yıldız, 30 Mart seçimlerinde aday gösterilmedi. AK Parti İlçede Necati Tayyar'ı aday gösterdi, ancak seçimleri CHP adayı Ahmet Şadan Ersoy kazandı. CHP adayı Ahmet Şadan Ersoy seçimleri kazanması üzerine Ümraniye Belediyesi bir yazıyla gönderdiği kepçeyi geri istedi.

DHA'nın haberine göre, bugün Ümraniye Belediyesi'nden gelen üç görevli Çemişgezek Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy tarafından hazırlatılan teslim tutanağını belediyede imzaladıktan sonra, ilçe meydanında yağmur altında kepçenin anahtarları görevlilere teslim edildi.

CHP'li belediye başkanı: Tepe tepe kullansınlar

Çemişgezek Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Şadan Ersoy, ilçe meydanında yağmur altında kepçeyi teslim ederken yaptığı açıklamada, Ümraniye belediyesine teşekkür ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Ümraniye Belediyesi'nin bize vermiş olduğu kepçeyi kullandık. Bunun için ilk önce Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Şimdi de Ümraniye Belediyesi kepçesine kavuşuyor. Onun için de mutlaka Ümraniye Belediyesi de sevinçlidir. Biz de sevinçliyiz. Kepçenin bizdense onlara hizmet etmesi daha fazla olacak. Bizim burada elimizde kepçemiz yok. Tüm mezarlarımızı bununla kazıyoruz. Suyumuz bozuluyor, bununla yapıyoruz. Kanalizasyonu bununla kazıyoruz. Tüm işlemler buna ait. Ama ne yazık ki Ümraniye Belediyesi bizim derdimize çare olmadı.



Bizden kepçesini geri istedi. Neymiş, Çemişgezek Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partili bir Belediyeymiş diye. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediye olarak övünüyoruz, bundan da gurur duyuyoruz. Biz partimizin rozetini çıkartmışız, aslında Çemişgezek'e hizmet için varız. Bunu Ümraniye Belediyesi'ne maalesef anlatamadık. Alsınlar tepe tepe kullansınlar. Bize kepçe verenler de olur. Mutlaka verecekler de. Ama burada bu kepçeyi Ak Partilisi de kullanıyor, CHP'lisi de kullanıyor. Bizim önceliğimiz Çemişgezekli olmaktır. Biz tüm Çemişgezek'in hizmetindeyiz."

'Protokol dolduğu için geri aldık'

Kepçeyi teslim alan Ümraniye Belediyesi yetkilisi Recep Demirtürk ise, kepçenin daha önce protokolle belediyeye verildiğini, protokolün 10'ncu ayın 6'sında bittiğini belirterek, "Protokol bittiği için geri alıyoruz. Protokol dolduğu için görevlendirildim ve almaya geldim. Sağ olsunlar teslim aldım" diye konuştu.

Kepçenin Ümraniye Belediyesi tarafından geri alınmasına alanda toplanan vatandaşlar da tepki gösterdi.