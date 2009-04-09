Seçimi AKP'li Sıtkı kazandı, mazbatayı MHP'li Sıtkı aldı

Adana’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi YSK ve savcılıkta incelenirken, bu kez AKP'den seçilen meclis üyesi yerine, aynı isimdeki MHP'li bir kişi adına mazbata hazırlandığı ortaya çıktı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Seyhan Belediyesi meclis üyeliği için ilk sıraya konulduğu belirtilen Sıtkı Polat'ın TC kimlik numarasının yerine, seçim kuruluna başka bir numara verildiği, bu nedenle Ceyhan'da MHP'de siyaset yapan başka bir Sıtkı Polat adına mazbata hazırlandığı anlaşıldı.



AKP'li ve MHP'li Sıtkı Polat'lar seçim kuruluna başvurarak yanlışlığın düzeltilmesini istedi. AKP'li Polat, TC kimlik numarasının yanlış yazılması konusunda şüpheleri bulunduğunu belirterek, işin peşini bırakmayacağını ve durumu Başbakan Erdoğan'a bildireceğini söyledi.



AKP'nin metropol Seyhan Belediyesi meclis üyesi adaylarının listesi seçimden önce hazırlanıp Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Başbakan Erdoğan ilk sıraya, AKP İl Başkan Yardımcısı Özdemir Gökdemir'in yerine endüstri mühendisi Sıtkı Polat'ın konulmasını istedi. Liste bu şekliyle Seyhan İlçe Seçim Kurulu'na verildi. Seçimler yapıldıktan sonra ilk sırada meclis üyeliğine seçilen Polat mazbatasını almak için ilçe seçim kuruluna gitti. Kendisine verilen mazbatayı alıp incelerken doğum yeri ve doğum tarihi ile TC numarasının yanlış olduğunu görüp durumu seçim kurulu yetkililerine bildirdi. Yapılan incelemede, AKP'li Sıtkı Polat'ın TC numarasının seçim kuruluna yanlış verildiği, bu TC numarasındaki kişinin Ceyhan'da MHP'de siyaset yapan Sıtkı Polat olduğu ve mazbatanın da MHP'li Polat adına düzenlendiği ortaya çıktı. Seçim Kurulu, YSK'ye durumu iletti. YSK da yanlışlığın düzeltilip ilçe seçim kurulunca karar verilmesini istedi.



`Gel düzeltelim'



Bunun üzerine AKP'li Polat, önceden tanıdığı Ceyhan İlçesi'nde oturan MHP'li Sıtkı Polat'ı arayıp durumu anlattı. MHP'li Polat da Adana'ya gelip AKP'li adaşı ile birlikte yanlışlığı düzeltmek için adliyedeki Seyhan İlçe Seçim Kurulu'na gitti. MHP'li Polat, meclis üyeliğine aday olmadığını yanlışlık sonucu adına mazbata düzenlendiğini belirtir dilekçeyi seçim kuruluna verdi. Yarın yanlışlığın düzeltilip AKP'den meclis üyeliğine seçilen Sıtkı Polat'a mazbatasının verileceği bildirildi.



Yaşadığı olay karşısında şaşkına dönen AKP'li Sıtkı Polat, kendi TC numarası yerine yanlış TC numarasının seçim kuruluna verilmesinde şüpheleri olduğunu belirterek, durumu Başbakan'a ileteceğini söyledi.



2 dönem İl Genel Meclis üyeliği yaptığını belirten MHP'li Sıtkı Polat ise, kendisinin meclis üyeliği için herhangi bir başvurusunun olmadığını belirterek, ``Sıtkı beyi siyasetten tanırım. Beni arayıp durumu anlattığında şaşırdım. Bana şakayla, `Sıtkı bey gel mazbatanı al' dedi. Konuyu anlatınca Adana'ya gelip karşılıklı dilekçe yazıp yanlışlığın düzeltilmesi için başvurduk. Bunun altında bir oyun varsa, bana değil Sıtkı beye karşı oynanan oyundur. Ya da yapılan bir hatadır'' dedi.





