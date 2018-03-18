Seçime tek aday olarak girmişti; Bahçeli yeniden MHP Genel Başkanı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 12'nci Olağan Büyük Kongre'si, "Milli Duruş", "Şühedaya Vefa, Millete Beka" sloganıyla Ankara Spor Salonu'nunda gerçekleşti. Salonda MHP Genel Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının yer almaması dikkat çekti. Kongrede tek aday olan Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi.

MHP kongresinin gerçekleştiği Ankara Spor Salonu'na partililer erken saatlerde geldi. Kongre nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ankara Valiliği'nce, kongre salonun çevresindeki sokakları trafiğe kapatılırken, kongreyi izlemeye gelenler de güvenlik kontrolünden geçerek salona alındı. Kongrede tek aday olan Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanlığı'na 1167 oyla yeniden seçildi.

Kongre salonunun alt zemini turkuaz rengi halılarla kaplanırken, salonda Türk bayrağından esinlenerek kırmızı ve beyaz renklere de ağırlık verildi. Tribünlerde partililerin ve konukların oturacağı alana Türk bayrağı ve parti flamaları konurken, salonun çeşitli yerlerine "Vatanımız Var Olsun", "MHP'nin Sevdası, Milletin Bekası", "Vefası Olmayanın Bekası Olmaz", "Milliyetçi Hareket Beka İçin Var Elbet", "Beka İçin El Ver, Tarihe Söz Ver", '"Yüreğin Vatan Olsun", yazılı pankartlar asıldı.

