Seçime saatler kala sahiller bomboş

Yarın (24 Haziran) Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçimi öncesi sosyal medyada Bodrum plajlarından bomboş görüntüler paylaşıldı.

Datça sahilinden görüntüler;

Geçtiğimiz günlerde Muğla’ya bağlı Datça’da belediye, 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için özel bir mesaj yayınlamıştı.

Datça Belediyesi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Dikkat! 24 Haziran’da bütün plajlarımızda bakım var! Ama 25’inde herkesi bekleriz” ifadelerine yer verildi. Seçimlerde sandığa gitmenin önemine vurgu yapan Datça Belediyesi, paylaşımının altına “İyisi mi siz bu yıl oyunuzu yerinde kullanıp öyle gelin Datçamıza, biz en güzel anılarla geri dönmeniz için buradayız” notunu düşmüştü.

Datça Belediyesi'nin paylaşımına Şişli ve Bodrum Belediyesi'nden yanıt gelmişti

Datça Belediyesi'nin bu paylaşımına Şişli Belediyesi, “Tamam, Datça çok güzel olabilir ama 24'ünde vallahi bırakmayız. Tek yön sandık” diye yanıt vermişti.

Bodrum Belediyesi de Datça Belediyesi'nin paylaşımının altına "24 Haziran'da Bodrum'da boy vermeyin, sandıkta oy verin!" diye yanıt vermişti