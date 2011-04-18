-SEÇİME KATILACAK PARTİ SAYISI 17'YE DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR), 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimine katılmayacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HAK-PAR Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Demir tarafından yapılan başvuru üzerine, Parti Meclisinin milletvekili genel seçimine katılmama kararını değerlendirdi. YSK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. YSK, HAK-PAR'ın yetkili kurulunca alınan kararı parti tüzüğüne uygun bularak, 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimine Hak ve Özgürlükler Partisi'nin katılmamasına ve bu dönemdeki seçim iş ve işlemlerinde bu siyasi partiye yer verilmemesine oy birliği ile karar verdi. Daha önce Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Alternatif Parti, Halkın Yükselişi Partisi, Türkiye Partisi, Genç Parti, Bağımsız Türkiye Partisi'nin de seçime katılmayacağı açıklanmıştı. Böylece seçime katılacak parti sayısı 17'ye düştü.