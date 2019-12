'Seçime kadar konuşmam'

'Krizi takip ediyoruz lütfen körük tutmasınlar'

'Kriz bizi etkiler demek hata'

Başbakan Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplu açılış ve TOKİ 1072 konutun anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, Sivas'ın milletin gönlündeki yerinin çok özel olduğunu söyledi.Sivas'ın istiklal mücadelesinin çok önemli bir durağına ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, tarihin akışına müdahale ederek Cumhuriyet'in kurucu şehirlerinden biri olduğunu kaydetti. Sivas'a layık hizmetler sunmanın gayreti içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, ''Bundan sonra da bu şehrimizi daha mamur hale getirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz, çabalıyoruz'' dedi.Sivas'ın, hükümetin yaptıklarını, şehre kazandırdıklarını en iyi idrak eden, en iyi değerlendiren illerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, ''Bizler bu vatanı istiklal mücadelesiyle bizlere emanet eden şehitlerimizin, gazilerimizin emanetine sahip çıkmak için çalışıyoruz. Buradaki dayanışma ruhu en büyük güvencemizdir. İşte meydan, bunun şahididir'' şeklinde konuştu.Buradaki ebedi kardeşlik ikliminin millet olarak, ülke olarak gelecek için en büyük teminat olduğunu belirten Erdoğan, ''İstiyoruz ki ülkemizin her köşesi, her şehri mamur olsun. Her insanı mutlu ve mesut olsun. Ecdadımıza layık olmanın, bu kutsal vatanı hak etmenin yegane yolu muhabbetimizi artırmak, aramızdaki sevgimizi çoğaltmak, bu toprakların her metrekaresinde yaşayan insanlarımıza hizmet etmektir'' dedi.Erdoğan, geçen yıl Mayıs ayında Sivas'a geldiğini ve kent için çok değerli açılışlar yaptıklarını, bugün yine Sivas'ın kalkınması için yeni eserler kazandırmanın coşkusunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. O günkü konuşmasında şehir meydanınında mezbelelik yerler görmek istemediğini ifade ettiğini anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:''Şu tarihi eserlerimizin bu şekilde durmasını istemiyoruz ve yoğun bir çalışma ile hamdolsun işte bu tarihin bize emaneti olan bu güzel eserlerimizi şimdi yeniden Sivasımıza, Türkiyemize, vatanımıza inşallah en kısa zamanda kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim iktidarımızın farkı budur. Seçimden seçime vatandaşlarıyla buluşan bir iktidar olmadığımız için, vatandaşı kendisine borçlu gören değil, kendini vatandaşa borçlu gören bir iktidar olduğumuz için, dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız. Türkiye'nin hiçbir şehrine, hiçbir köşesine eli boş gitmiyoruz. Unutmayın Zara'nın kaderi, Yıldızeli'nin kaderi, Kangal'ın kaderi, Suşehri'nin kaderini kendi kaderimiz biliyoruz. Birlik türküleriyle ruhlarımızı aydınlatan, Aşık Veysel'in 'Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece' mısraları bu millete aşkla hizmette yolumuzu aydınlatıyor.Bütün ayrılıkları, gayrılıkları, ihtilafları, farklılıkları bir tarafa bırakıyoruz. 'Gelin canlar, bir olalım' diyerek, bu ülkenin ruh zenginliğini, maddi ve manevi bütün birikimlerini bu ülkenin çocuklarına kazandırmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her köşesinde kalkınmanın coşkusunu milletimizle paylaşıyoruz. Emin olunuz bir ve beraber olduğumuz müddetçe, kardeşliğimizi koruduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel, zorluk yoktur. Zoru hep birlikte beraber kolay kılacağız evvelallah.Geçmişte bu ülkenin insanlarını birbirine düşürmek isteyenler, yüreklerimizde acı uhdeler bırakmış olabilirler. Ama biz büyük bir millet olmanın şerefini yüzyıllarca birlikte yaşadık. Bu ülkenin evlatları arasında hiçbir fark görmeyiz. Neden? Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz. Bu ülkeye sevdayla bağlı herkesi başımızın tacı biliriz. Bu ülkenin insanlarına hizmet etmeyi hiçbir şerefli payeye değişmeyiz. Gönül zenginliğimiz de bin yıllık muhabbetimiz de aramızdaki o sarsılmaz kardeşlik ruhumuzda ilelebet payidar olacaktır. Gençlerimize yeni umut kapıları açacağız. Karamsarlığa, umutsuzluğa asla teslim olmayacağız. Her zaman demokrasinin, adaletin, merhametin çıtasını yükselteceğiz. Sivas ellerinde sazımız ilelebet çalacak. Muhabbet türkülerimiz ilelebet söylenecek.''Başbakan Erdoğan, vatandaşların, ''Vur vur inlesin Deniz Baykal dinlesin'' şeklindeki sözleri üzerine, ''Değerli kardeşlerim Sayın Baykal'la seçim kampanyalarına kadar bu defteri kapattım. Hiç cevap bile vermeyeceğim. Hiç. Kampanyaya kadar. Onu ademe mahkum ettik. Hiç cevap vermeyeceğim. Seçim kampanyalarında gerekirse gerektiği zaman gerekeni konuşuruz. Çünkü bu noktada biz rahatız, aldırmayın'' diye konuştu.Cumhuriyet Üniversitesine fizik tedavi rehabilitasyon merkezi ve onkoloji bölümü açıldığını ifade eden Erdoğan, 48.5 trilyon tutarındaki Sivas-Şarkışla, Gemerek-Sivas 1. tevzi ve Siva 2. organize sanayi bölgelerinin altyapı inşaatının sürdüğünü belirtti. Buralarda üretime geçildiğinde yaklaşık 19 bin kişiye yeni istihdam sağlanmış olacağını, 180 hektar büyüklüğündeki Sivas Organize Sanayi Bölgesi projesinin de 2003'te tamamlanarak hizmete açıldığını anımsattı. 67 iş yerine sahip Kangal Küçüksanayi Bölgesi projesinin 2006'da, 70 iş yerine sahip Yıldızeli Küçük Sanayi Projesi'nin de 2007'de tamamlanarak hizmete sunulduğunu ifade eden Erdoğan, böylece yaklaşık 700 kişiye daha sağlıklı şartlarda çalışma imkanı sağladıklarını vurguladı.Daha önce hiç bölünmüş yolu olmayan ana güzergah girişlerinde önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:''Halep oradaysa, arşın Sivas'ta diyorum. Sivas'ın 2002'de sadece 24 kilometre bölünmüş yolu vardı. Biz, bunun üzerine 330 kilometre ilave ettik. İktidara geldiğimizde uçağa binmeyen vatandaşımız kalmayacak dedik. Haftada iki kez Sivas'a uçak gelirken, dönemimizde geliş-gidiş olarak bu sayı 20'ye çıktı. Şimdi Sivas havaalanımızı uluslararası taşımacılığa açmak için Yüksek Planlama Kurulu kararını imzaladım, ihalesi yapıldı ve 2009 içinde de inşallah Sivas havaalanımız her şeyiyle, terminaliyle, pistleriyle uluslararası taşımacılığa da hazır hale gelmiş olacak. Yol çalışmalarını da görüyorsunuz, havaalanından şehre kadar duble yollar birbiriyle buluşacak ve havaalanına bir bulvardan gidecek. Niçin? Çünkü modern şehircilik bunu gerektiriyor da onun için. Bu adımı da atıyoruz.''