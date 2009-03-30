T24 LogoT24 Logo
Politika

Seçime damga vuran 'en'ler

Bu seçim, 'en'leriyle de anımsanacak. Hakkari'den DTP adayı Bedirhanoğlu'nun yüzde 79 oy alarak rekor kırması gibi...

30 Mart 2009 03:00

2009 yerel seçimleri öncesindeki polemikler, seçim gecesi tartışmaları kadar “en"leriyle de anımsanacak. 

Seçimin rekortmeni Bedirhanoğlu

2009 yerel yönetim seçimlerinin “en"lerinden bir bölümü şöyle:

-İlçelerde en fazla oy alan: Hakkari Yüksekova, Ruken Yetişkin, DTP, aldığı oy yüzde 88.2

-En devamlı başkan: Adana Aytaç Durak, 5 dönem belediye başkanı.

-AKP ve CHP’nin en fazla oy alanları: Tahir Akyürek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na AKP’den seçildi, oy oranı: yüzde 67.9, Hamdi Sedefçi, Edirne Belediye Başkanlığı’na CHP’den seçildi oy oranı yüzde 57.1

-Merkezlerde en fazla oy alan: Hakkari Merkez, Fadıl Bedirhanoğlu, DTP, aldığı oy yüzde 79.

-Batıda DTP’nin en fazla oy aldığı yer: İstanbul Esenyurt, Tuncer Bakırhan, yüzde 14.7

-Seçimin en adaş kazananları: Mustafa Sarıgül (DSP, İstanbul ? Şişli), Mustafa Sarıgül (CHP, Tunceli Ovacık)

-Sahip olduğu belediye başkanlığı sayısını en fazla artıran parti: 2004 seçimlerinde 4 il belediye başkanlığın sahip olan MHP, 2009’da sahip olduğu belediyelerin sayısını 6’ya çıkardı, CHP’de sahip olduğu il belediyelerinin sayısını 5 artırdı.

-Tulum çıkartan partiler: CHP İzmir, AKP Bayburt, DTP Hakkari

-En yalnız başkanlar: Merkezde kazanıp hiç ilçe belediyesi kazanamayarak başkanları yalnız kalan partiler ve illeri şöyle: AKP: Muş, MHP: Bartın ve Karabük, DTP: Iğdır

-2004 yerel seçimine göre belediyelerde en fazla oy kaybeden parti: AKP ve İşçi Partisi sırasıyla yüzde 2.26 ve yüzde 0.06 oy kaybederek ilk iki sırayı aldı.

-2004 yerel seçimine göre belediyelerde oyunu en fazla artıran parti: MHP ve CHP, sırasıyla oylarını yüzde 6.56 ve 5.46 artırarak ilk iki sırayı aldı.

-Yeni il belediye başkanları arasında en yaygın isimler Mehmet (4), Mustafa (4) Ahmet (3), İsmail (3) Ali (2) oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24