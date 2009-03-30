Seçime damga vuran 'en'ler

Seçimin rekortmeni Bedirhanoğlu

2009 yerel yönetim seçimlerinin “en"lerinden bir bölümü şöyle:-İlçelerde en fazla oy alan: Hakkari Yüksekova, Ruken Yetişkin, DTP, aldığı oy yüzde 88.2-En devamlı başkan: Adana Aytaç Durak, 5 dönem belediye başkanı.-AKP ve CHP’nin en fazla oy alanları: Tahir Akyürek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na AKP’den seçildi, oy oranı: yüzde 67.9, Hamdi Sedefçi, Edirne Belediye Başkanlığı’na CHP’den seçildi oy oranı yüzde 57.1-Merkezlerde en fazla oy alan: Hakkari Merkez, Fadıl Bedirhanoğlu, DTP, aldığı oy yüzde 79.-Batıda DTP’nin en fazla oy aldığı yer: İstanbul Esenyurt, Tuncer Bakırhan, yüzde 14.7-Seçimin en adaş kazananları: Mustafa Sarıgül (DSP, İstanbul ? Şişli), Mustafa Sarıgül (CHP, Tunceli Ovacık)-Sahip olduğu belediye başkanlığı sayısını en fazla artıran parti: 2004 seçimlerinde 4 il belediye başkanlığın sahip olan MHP, 2009’da sahip olduğu belediyelerin sayısını 6’ya çıkardı, CHP’de sahip olduğu il belediyelerinin sayısını 5 artırdı.-Tulum çıkartan partiler: CHP İzmir, AKP Bayburt, DTP Hakkari-En yalnız başkanlar: Merkezde kazanıp hiç ilçe belediyesi kazanamayarak başkanları yalnız kalan partiler ve illeri şöyle: AKP: Muş, MHP: Bartın ve Karabük, DTP: Iğdır-2004 yerel seçimine göre belediyelerde en fazla oy kaybeden parti: AKP ve İşçi Partisi sırasıyla yüzde 2.26 ve yüzde 0.06 oy kaybederek ilk iki sırayı aldı.-2004 yerel seçimine göre belediyelerde oyunu en fazla artıran parti: MHP ve CHP, sırasıyla oylarını yüzde 6.56 ve 5.46 artırarak ilk iki sırayı aldı.-Yeni il belediye başkanları arasında en yaygın isimler Mehmet (4), Mustafa (4) Ahmet (3), İsmail (3) Ali (2) oldu.