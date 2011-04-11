-SEÇİME 18 SİYASİ PARTİ KATILACAK ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, seçime 18 siyasi partinin katılacağını bildirdi. Em, YSK'dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Bağımsız Türkiye Partisinin aday listesi vermediğinden, Barış ve Demokrasi Partisi, İşçi Partisi ve Yeni Partinin daha önce seçime katılmayacaklarını bildirdiklerinden ve kuraya katılmadıklarından, Alternatif Parti, Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Genç Parti, Halkın Yükselişi Partisi ve Türkiye Partisinin de seçime katılmama kararlarından dolayı milletvekili genel seçimine katılamayacaklarını söyledi. Em, bunların dışında 18 siyasi partinin 12 Haziran'daki seçime katılacaklarını belirtti. Bir soru üzerine Em, altı6 siyasi partinin seçime katılmaması nedeniyle yeni duruma göre oy pusulasında sağdan sola doğru kaydırma yapılacağını ifade etti. Ali Em, bağımsız adayların bugün saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına başvurduğunu hatırlatarak, il seçim kurullarının da bağımsız adayların başvurularını kurula gönderdiklerini belirtti. Em, ''Biz de yarından itibaren aday adaylarının incelemesine başlayacağız'' dedi. Bir gazetecinin ''İbrahim Tatlıses'in bağımsız adaylığına ilişkin dilekçe geldi mi?'' sorusu üzerine Em, bu konuda bilgisi olmadığını, bağımsız adayların dilekçelerini YSK'ya ulaştığında inceleyeceklerini söyledi. YSK Başkanı Ali Em, milletvekili geçici aday listelerini 18 Nisan'a kadar inceleyeceklerini, YSK üyeleri arasında görev dağılımı yaptıklarını belirterek, ''Koşullar ve diğer yönlere bakacağız. 18'inden sonra da listeleri Resmi Gazete'ye göndereceğiz, 19'unda Resmi Gazete'de geçici aday listeleri yayımlanacak'' diye konuştu.