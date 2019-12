-SEÇİME 1 AY KALDI ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - 12 Haziran 2011'de yapılacak 24. dönem milletvekili seçimlerine 1 aylık süre kaldı. Seçime 15 siyasi parti katılacak. Seçimde 7 bin 492'si siyasi partilerden, 203'ü de bağımsız olmak üzere toplam 7 bin 695 aday yarışacak. Seçimde, 50 milyon 189 bin 930 seçmen, 85 seçim çevresinde 199 bin 207 sandıkta oy kullanacak. Seçim takvimine göre yarın siyasi partilerin seçim çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleri Resmi Gazete'de yayımlanacak. Yurtdışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı 2 milyon 568 bin 977 seçmen, 10 Mayıs Salı günü itibariyle 25 gümrük kapısında kurulan sandıklarda oy vermeye başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimine göre bundan sonraki süreç şöyle işleyecek: 31 Mayıs Salı: Radyo ve televizyonda yayın için başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilecek. 2 Haziran Perşembe: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak. 5 Haziran Pazar: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. 6 Haziran Pazartesi: Görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak, ilçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilecek. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak ve dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslimi yapılacak. 9 Haziran Perşembe: Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri kesinleştirilecek. 10 Haziran Cuma: Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltılma işlemi tamamlanacak. 11 Haziran Cumartesi: Seçim propagandasının sonu (saat: 18.00) 12 Haziran Pazar: Oy verme günü ve seçim yasaklarının sona ermesi (saat: 24.00)'' -İLLERE GÖRE MİLLETVEKİLİ SAYISI- Seçimde, İstanbul üç seçim bölgesinden 85, Ankara iki seçim bölgesinden 31 ve İzmir de iki seçim bölgesinden 16 milletvekilini parlamentoya gönderecek. YSK, illerin seçim çevrelerine göre çıkaracakları milletvekili sayılarını 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre yeniden belirledi. Buna göre, Ankara'nın milletvekili sayısı 3, İstanbul'un 15, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Kocaeli'nin ise milletvekili sayıları 2'şer arttı. Sakarya, Antalya, Tekirdağ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Şırnak ve Kayseri illeri ise milletvekili sayılarını birer artırdı. Afyonkarahisar, Konya, Tokat, Trabzon ve Yozgat'ın milletvekili sayıları 2 azalırken, Ağrı, Aydın, Bitlis, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Ordu, Sinop, Sivas, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale ve Karabük milletvekili sayıları ise birer azaldı. Nüfusu iki milletvekili çıkarmak için yeterli olmayan illere iki milletvekili çıkarma hakkı tanıyan 5922 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun ilgili hükmünün Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi nedeniyle Bayburt'un milletvekili sayısı 1'de kaldı. -SEÇİM BÖLGELERİ- YSK, İstanbul, Ankara ve İzmir'in seçim bölgelerinin milletvekili dağılımını da hesapladı. Buna göre 2 seçim bölgesinden oluşan Ankara'da birinci seçim bölgesinden 16, ikinci seçim bölgesinden ise 15, 3 seçim bölgesine ayrılan İstanbul'da birinci seçim bölgesinin milletvekili sayısı 30, ikinci seçim bölgesinin milletvekili sayısı 27, üçüncü seçim bölgesinin milletvekili sayısı ise 28 oldu. İki seçim bölgesinden oluşan İzmir'de ise her seçim bölgesi 13'er milletvekili çıkaracak. -KAYITLI SEÇMEN SAYISI 50 MİLYON 189 BİN 930- Seçimde kayıtlı 50 milyon 189 bin 930 seçmen, 199 bin 207 sandıkta oy kullanacak. Milletvekili genel seçiminde oy kullanacak vatandaşlara seçmen bilgi kağıtları 24 Nisan'da dağıtılmaya başlandı. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek. Kağıdı bulunmayıp kütüğe kayıtlı olanlar, ibraz edecekleri kimlik belgeleriyle (nüfus kağıdı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlenme cüzdanı) oy verebilecekler. Üzerinde TC kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdını veya TC kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart olacak. Seçmenler, YSK'nın ''www.ysk.gov.tr'' internet sitesinden de hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek. Milletvekilleri, milletvekili kimliği ve seçmen bilgi kağıdını, milletvekili adayları ise her hangi bir İl Seçim Kurulu Başkanınca milletvekili adayı olduklarına dair verilmiş seçmen bilgi kağıdını göstererek kayıtlı oldukları seçim çevresi dışında da oylarını kullanabilecek. Seçimde Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis olmak üzere 32 ilde 07.00-16.00 saatlerinde oy verilecek. Bunların dışındaki şehirlerde ise oy kullanma saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi. -SEÇİMİN İLKLERİ- Bu seçimde ilk kez 25 yaşındakiler milletvekili adayı olabilecek. Anayasanın milletvekili seçilme yaşını düzenleyen 76. maddesi 2006 yılında değiştirilerek, seçilme yaşı 30'den 25'e indirilmişti. YSK, ''seçimlere ilişkin değişikliklerin 1 yıl içinde yapılacak seçimde uygulanamayacağı'' hükmü uyarınca 2007'deki genel seçimde bu düzenlemeyi uygulayamamıştı. Haziran ayındaki seçimde, tahta oy sandıkları tarihe karışacak. Oy sandıkları eni 40, boyu 55, yüksekliği 50 cm, şeffaf, ısıya ve kırılmaya dayanıklı sert plastikten olacak. Sandıkların ihalesi Devlet Malzeme Ofisince yapıldı. Yalova'da bir firmanın yaptığı şeffaf sandıklar, yapımı tamamlandıktan sonra il ve ilçe seçim kurullarına dağıtılacak. Seçimlerde kullanılacak oy verme kabinleri de değiştiriliyor. Kabinler, eni 120, boyu 120, yüksekliği 180 santimetre, portatif, hafif metal profil üzerinde, bir tarafı açılıp kapanabilir ve içini göstermeyen koyu renk dayanıklı sentetik kumaşla kaplı, kolay taşınabilir ve katlanabilir olacak şekilde yaptırılacak. Şeffaf sandık ve kabinlerle ilgili hazırlıklarına başlayan YSK, Kanun gereği oy zarflarının boyunu büyütecek. Kanuna göre, zarflar, her seçim için ayrı renkte, eni 15 cm, boyu 21 santimetre olacak. Kanunla açık yerlerde, güneşin batmasından sonra da propaganda yapılabilmesi mümkün hale getirildi. Buna göre, güneşin batmasını takiben iki saat daha propaganda sürebilecek. Türkçe propaganda ''esas'' olacak, ancak bu seçimde ilk kez Türkçe dışındaki dillerde propagandaya hapis cezası verilmeyecek. Kanunla ayrıca bilboardlarda propaganda süresi uzatılarak 20 günden 30 güne çıkarıldı. -15 SİYASİ PARTİ YARIŞACAK- 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak 24. dönem milletvekili genel seçimine 15 siyasi parti katılacak. Oy pusulasındaki yerlerine göre seçime katılacak siyasi partiler şöyle: ''1- Adalet ve Kalkınma Partisi 2- Demokrat Parti 3- Cumhuriyet Halk Partisi 4- Emek Partisi 5- Millet Partisi 6- Liberal Demokrat Parti 7- Saadet Partisi 8- Hak ve Eşitlik Partisi 9- Halkın Sesi Partisi 10- Milliyetçi Hareket Partisi 11- Doğru Yol Partisi 12- Türkiye Komünist Partisi 13- Milliyetçi ve Muhafazakar Parti 14- Büyük Birlik Partisi 15- Demokratik Sol Parti'' Seçimde 7 bin 492'si siyasi partilerden, 203'ü de bağımsız olmak üzere toplam 7 bin 695 aday yarışacak.