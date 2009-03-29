Seçimde sıra kavgası 1 yaralı

Adana'da oy kullanma sırası yüzünden çıkan kavgada 1 kişi dövülerek yaralandı





Adanalılar saat 08.00'de oy kullanmaya başladı. Erken oy kullanmak isteyenler oy kullanılacakları okullarda sıraya girdi. Bu arada, oy kullanma sırası yüzünden Çamlıbel Mahallesi'ndeki Gaffar Okan ve Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki Efendi Halil İlköğretim Okulu'nda kavga çıktı.



Kavgalarda henüz adı belirlenemeyen bir kişi tekme tokat dövüldü. Başından yaralanan seçmen hastaneye götürülüp tedavi altına alındı. Kavga çıkan okullarda güvenlik önlemleri arttırıldı.

