T24 LogoT24 Logo
Politika

Seçimde sıra kavgası 1 yaralı

Adana'da oy kullanma sırası yüzünden çıkan kavgada 1 kişi dövülerek yaralandı

29 Mart 2009 02:00

Adana'da oy kullanma sırası yüzünden çıkan kavgada 1 kişi dövülerek yaralandı


Adanalılar saat 08.00'de oy kullanmaya başladı. Erken oy kullanmak isteyenler oy kullanılacakları okullarda sıraya girdi. Bu arada, oy kullanma sırası yüzünden Çamlıbel Mahallesi'ndeki Gaffar Okan ve Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki Efendi Halil İlköğretim Okulu'nda kavga çıktı.

Kavgalarda henüz adı belirlenemeyen bir kişi tekme tokat dövüldü. Başından yaralanan seçmen hastaneye götürülüp tedavi altına alındı. Kavga çıkan okullarda güvenlik önlemleri arttırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24