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Yaşam

Seçimlerde yatalak ve engellilere 'mobil sandık' dönemi

Yüksek Seçim Kurulu yatalak durumdaki yaşlıların ve engelli vatandaşların oy kullanabilmesi için 'mobil sandık' sistemi üzerinde çalışmalara başladı

23 Kasım 2012 19:05

Meclis Anayasa Uzlaşma Yazım Komisyonu "devlet, yaşlıların, engellilerin, toplum hayatına etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır" maddesi üzerinde anlaşmaya vardı. Söz konusu bu anlaşma kapsamında yüksek seçim kurulu da mobil sandık uygulaması için harekete geçti.

Yüksek Seçim Kurulu yatalak durumdaki yaşlıların ve engelli vatandaşların oy kullanabilmesi için "mobil sandık" sistemi üzerinde çalışmalara başladı.

Yeni sistemde, seçimden önce yapılacak başvuruların "mobil sandık seçmen listesi" şeklinde oluşturulacağı yer aldı.

Seçim kurulları, her mahallede bir sandığı belirlenen listeye kapsamında kapı kapı dolaştıracak engellilerin oylarını toplayacak.

Amacın, sistemin önümüzdeki yerel seçime yetiştirilmesi olarak belirtildi.

 

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