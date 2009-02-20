Seçim ziyaretleri yapan AKP'li kadınlara saldırı

Batman'da AKP Kadın Kolları'na mensup bir grup kadın, seçim çalışması için girdikleri evde, ev sahibi kadınlar tarafından, ellerindeki broşürler yırtılıp, hakaretlerle yaka paça dışarı atıldı. Batman AKP Milletvekili Emin Ekmen, olay yerine gelerek, “6'ncı kez saldırıya uğruyoruz. Yaşanan bu olayın son olmasını diliyoruz” dedi.



29 Mart 2009'da yapılacak yerel seçim çalışmaları çerçevesinde Batman'da Kültür Mahallesi'ndeki bir eve giren AKP Kadın Kolları'na mensup kadınlar, evdeki kadınlar tarafından ellerindeki bröşürler yırtıldıktan sonra yaka paça dışarı atıldı. AKP Batman Milletvekii Emin Ekmen, Belediye Başkan adayı Ziver Özdemir, İl Başkanı Ömer El olay yerine geldi. Milletvekili Ekmen, “Mahalle çalışması yapan kadın arkadaşlarımızın bir saldırıya maruz kaldığını duyduk. Biz de sükuneti sağlamak ve bu saldırını hesabının sorulması için olay yerine geldik. 6'ncı kez saldırıya uğruyoruz. Herkesi sükunete ve barışa davet ediyoruz. ‘Barış içinde yarış’ diyerek defalarca dile getirdik. Siyasi sorumluluğu olan herkesin seçime kadar Batman'da bir olay çıkmadan sükunet içinde seçimi tamamlama konusunda bir irade bekliyoruz. Samimiyet bekliyoruz. Bire bir görüşmelerimizde olaylar kınanıyor, ancak medya önünde toplum önünde kınanmıyor. Bu olayın son olmasını diliyoruz” dedi.



