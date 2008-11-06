Seçim yayını 'Star Wars'a döndü!

CNN'in ABD seçimleri için yaptığı özel yayında Star Wars filminden esinlenilen teknolojiler kullanıldı.Situation Room'un deneyimli sunucusu Wolf Blitzer'in sunduğu canlı yayında merkez stüdyodan seçimle ilişkin son rakamlar aktarıldı.Bu arada Barack Obama'nın zafer konuşmasını yapacağı Chicago'da nabız tutan muhabir Jessica Yellin'e bağlanılacağı söylendi.Herkes canlı yayın ya da telefon bağlantısı beklerken bir anda muhabir Jessica Yellin'in hologramı stüdyoda beliriverdi.Sanal olarak stüdyoya taşınan muhabirin kilometrelerce uzakta olmasına rağmen holografik bir görüntü olarak stüdyonun içinde belirmesi izleyenleri şaşırttı.Deneyimli sunucu Wolf Blitzer duruma hemen açıklık getirerek, "Evet başardık, Jessica Yellin karşımızda, Jessica aslında Chicago'dasın biliyorum. Ama ilk kez yayında hologram teknolojisini deniyoruz" dedi."Seni CNN merkezine ışınladık. Seninle gerçekten yüz yüzeymişim gibi konuşacağım. Buradan en az bin mil uzaktasın ama burada gibisin. Bize Chicago'daki havayı aktarır mısın?" diyerek sözlerini sürdüren Blitzer'la Yellin'in konuşmaları CNN'e rakipleri karşısında artı puan kazandırdı.