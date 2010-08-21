-SEÇİM YASAKLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI ANKARA (A.A) - 21.08.2010 - Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasında oy verme günü uygulanacak seçim yasaklarına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Karara göre, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 79 ve 80'inci maddeleri doğrultusunda oy verme günü olan 12 Eylül 2010 pazar günü geçerli olacak yasaklar şöyle: ''-Sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması; içkili yerlerde, umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi, içilmesi yasak. -Oy verme günü oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebilecek. -Sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6/f maddesinde sayılan silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak. -Saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından halkoylaması ve halkoylaması sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak. -Saat 18.00 ila 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından halkoylaması ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek. -Saat 21.00'den sonra bütün yayınların serbest, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.''