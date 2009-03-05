Seçim yarışında bel altı vuruşlar

Yerel seçimler yaklaştıkça, yarış da tüm hızıyla sürüyor. Kimi zaman bu yarış 'bel altı vuruşlara' dönüşüyor. Bunun en bariz örneğini CHP Bakırköy Belediye Başkan adayı Ateş Ünal Erzen yaşadı. Bakırköy'de evlerin posta kutularına, apartman girişlerine Erzen adına fotokopiler bırakılıyor. Ama bundan Erzen'in haberi yok.





'Adaylıktan çekildim, özür dilerim'



Fotokopilerde Ateş Ünal Erzen'in bir resmi ile CHP logosunun altına iliştirilmiş not bulunuyor. Notta ise "Tüm Bakırköylü hemşerilerim, seçimlere katılmadığımı ve adaylıktan çekildiğimi bildirir, özür dilerim" yazıyor.



'Bunu yapanlar AKP'li değil'



Ateş Ünal Erzen, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:



"Bu fotokopiler benim de elime geçti. Onunla ilgili bugün savcılığa müracaatta bulunuyoruz. Tahmin ettiğimiz siyasi rakip yapıyor. Ancak bunu yapanlar AKP'li değil. Yapılan çok çirkin birşey. Siyaset giderek çirkinleşiyor. Adaylıktan çekilmem gibi birşey söz konusu değil. Bunu yapanların fırıldak olduğunu herkes biliyor. Seçim döneminde bunu nasıl akıl ediyorlar anamıyorum. Bu kadar bir akılsızlığa sahip olan insanlar nasıl Bakırköy'ü yönetmeye talip olabilirler?"



DSP şüphesi



Erzen, 'Fotokopi çalışmasını DSP yaptırıyor' iddiası için ise, "Biz de buna dair birşeyler duyduk. Konuyu savcılığa iletiyoruz. Onlar muhakkak ki bunu bulacaklardır" dedi.



