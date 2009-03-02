Seçim yarışı mahkemelik oldu

'Başbakan olmuşsun, ama adam olamamışsın'

Özyürek’e 20 bin TL

Mahkeme sürecine nasıl gelindi?









'İşi ehlinden öğren'

'Adam olamamışsın'

''Biz adam gibi dururuz, adam'



'Adam olamamışsın' suçlamasına ise Başbakan Kayseri mitinginde yanıt verdi. Olayı yargıya götüreceğini söyledi ve “Biz adam gibi dururuz, adam. Sayın Baykal, Sinop'da şahsımla ilgili bazı ifadeler kullanmış. Sayın Baykal beni bu makama sen getirmedin, milletim getirdi. Senin bu milletle aran yok ki. Sana çok iyi cevap veririm ama siyaseti bıraktıktan sonra. Bu makamda değil. Milletime haksızlık yapan bu davranış ve sözleri de hukuka götüreceğim” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Sinop mitinginde, parti sözcüsü Mustafa Özyürek'in de basın toplantısındaki sözleri nedeniyle manevi tazminat davaları açtı.Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu ve Fatih Şahin tarafından açılan davalarda, Baykal'dan 100, Özyürek'ten ise 20 bin TL manevi tazminat talep edildi.Baykal'a açılan davanın dilekçesinde, Deniz Baykal'ın, 28 Şubat Cumartesi günü Sinop'taki seçim mitinginde yaptığı konuşmanın bir bölümüne yer verildi.Dilekçede, Baykal'ın, konuşmasındaki, "Bu külhanbeyi üslubu, bu maganda üslubu ona yakışıyor olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na yakışmıyor. Bana diyor ki 'Kırk fırın ekmek ye, iktidara gel'. Değerli arkadaşlarım, sevgili Sinoplular, içimden geçen şu: Bak sen iktidar olmuşsun ama adam olamamışsın. Bana öyle geliyor ki kırk fırın ekmek yesen de adam olamazsın. Çünkü sen ne söylediğinin farkında değilsin" ifadeleri aktarıldı.Baykal'ın konuşmasında, "Erdoğan'ın şahsiyet haklarına tecavüz niteliğinde, şeref, haysiyet ve onuruna yönelik gerçek dışı, tahkir ve tezyif edici isnat ve ithamlara, fevkalade ağır, katlanılması ve tahammülü gayri kabil hakaretlere yer verdiği" savunulan dilekçede, manevi tazminat talep edildi.Özyürek'e yönelik davanın dilekçesinde ise Mustafa Özyürek'in 27 Şubat Cuma günü, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenlediği anımsatıldı.Özyürek'in, Erdoğan ile ilgili, "Siyasi parti liderlerinin görevi, halkı daha lümpen bir maganda üslubuna yöneltmek değil, daha uygar, daha demokratik bir üsluba çekmektir. Ama ne yazık ki gerçekten Sayın Başbakan bir maganda üslubunu benimsemiştir" ifadelerine işaret edilen dilekçede, Özyürek'in sözlerinin, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı savunuldu.Dilekçede, "Özyürek'in, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'maganda üslubu benimsemekle' itham etmek suretiyle karalamaya çalışmasının, hukuk düzeninin himaye etmeyeceği derecede ağır ve haksız bir saldırı olduğu" kaydedildi.Özellikle CHP grup toplantılarnıda ya da mitinglerde hükümeti işsizliğe çare bulamamakla suçluyordu. Bunun üzerine Başbakan, CHP ve MHP'ye çağrıda bulunarak "İşsizliğe karşı çözüm öneriniz varsa açıklayın. Yerine getirmezsem istifa ederim" dedi. Bu çağrıya uyan Deniz Başkal partisinin grup toplantısında '7 maddelik çözüm önerisi'ni sıraladı. O maddeler şunlardı:1-İlk yapılması gereken Hükümet’in harcama kalemlerini yeniden gözden geçirmesi ve önceliklerini değiştirmesidir. Başbakan’a ilk tavsiyem budur.2-Harcamalarda önceliklerin değiştirilmeli ve yapılacak tasarrufla ortaya çıkacak kaynak kamunun altyapı yatırımlarında kullanılmalıdır. Bu işsizlikle mücadele için temel ihtiyaçtır.3-Üçüncü öncelik olarak hükümete otomotiv ve dayanıklı tüketim sektöründe 6 ay süre ile KDV’yi kaldırmasını öneriyorum.4-Kur politikasını, Maliye politikasını makul ölçülerde gevşetmeye özen gösterin. İhracatçının hareket alanını genişletin.5-Bankacılık sisteminde tahsili gecikmiş artış bankaları kredi verme konusunda ciddi bir sıkıntıya sokmaktadır. Bunu aşmak için Kredi Garanti Fonu oluşturulmalıdır.6-Hükümet prim, sigorta ve vergi yüklerini derhal 10 puan aşağı indirmelidir.7-İşsizlik Fonu’nun imkanları işsizlikle ilgili kullanılmalıdır. Fon’dan gelen parayla eğitim programları düzenlenmelidir.Deniz Baykal'ın bu önerilerine Başbakan Afyonkarahisar mitinginde yanıt verdi. Erdoğan, “Sayın Baykal, geçmiş bana akıl veriyor, diyor ki İşsizliği gidermek için Türk parası değerli, değerini azaltmak lazım. Ha, Sayın Baykal sen git de işine bak. Ekonomiyi git ehlinden öğren. Daha bu işi öğrenmen için çok fırın ekmek yemen lazım, çok. Daha dur bakalım.”Baykal’ın önerileri arasında yer alan “Kur politikasında Türk Lirasının aşırı değerlenmesine yönelik gelişmeleri frenleyin” önerisi karşısında iBaykal’ı ekonomiyi bilmemekle suçlayan Başbakan Erdoğan, “Baykal, sen git bu işi ehlinden öğren" dedi.'İşsizliğe çözüm' düellosu, CHP'nin Sinop mitinginde adeta 'pik' yaptı. Başbakan’ı önce maganda uslubu ile konuşmakla suçlayan Baykal daha sonra “Sen iktidar olmuşsun ama adam olamamışsın. Bundan sonra kırk fırın ekmek de yesen olamazsın “ dedi.