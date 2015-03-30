Seçim yaklaşırken sosyal yardım ikiye katlandı

Yılın ilk iki ayında sosyal yardım harcamaları hız kazandı. Geçen yılın ilk iki ayına göre bu yılın ilk iki ayında hane halkına yapılan harcamalar ikiye katlanırken sosyal amaçlı transferler 2.5 kat arttı.

Haziran ayında yapılacak seçimler öncesinde sosyal yardım harcamalarındaki hızlanma dikkat çekti. Hane halkına yapılan yardımlar ile sosyal amaçlı transfer kalemlerindeki artışlar geçen yılın ilk iki ayına göre önemli oranda arttı. Hane halkına yapılan harcamalar geçen yıl ocakta 169 milyon,şubatta 195.1 milyon liraydı. Bu yıl ocakta 118.5 milyon, şubatta ise 539.1 milyon lira oldu. Sosyal amaçlı transferler ise geçen yıl ocakta 317.9 milyon, şubatta 339 milyon liraydı. Bu yıl ocakta 357.6 milyon, şubatta ise 1 milyar 325 milyon lira oldu.

4 kat arttı



Neşe Karanfil'in Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü her ay bütçenin detaylarına ilişkin istatistikleri yayınlıyor. Bu istatistiklerin ekonomik sınıflandırmasında kalem kalem harcamalar ayrıntıları ile yer alıyor. Sosyal yardımlar da değişik istatistiklerde bulunuyor.

Hane halkına transfer adı altında; burslar, tarım desteklemeleri, sosyal amaçlı transferler ve hane halkına yapılan diğer yardımlar açıklanıyor. Sosyal amaçlı transferler içinde de muhtaç ve körlere yardım ile diğer sosyal amaçlı transferler kalemleri yer alıyor.

“Diğer sosyal amaçlı transferler” kaleminde ilgili mevzuatına göre korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, özürlü, yaşlı ve diğer kişilere için yapılan yardımlar ve eğitim amacı dışında verilen harçlıklar ile hane halkına yapılan diğer transferler yer alıyor. Yani bütçeden yapılan sosyal yardımların büyük kısmı bu kalemden gerçekleşiyor. Geçen yıl ocakta 316.2 milyon lira, şubatta 337.3 milyon lira harcama yapılırken, bu yıl ocakta 355.9 milyon lira, şubatta ise 1 milyar 323 milyon lira harcama yapıldı. Şubatta geçen yılın aynı ayına göre yapılan transfer yaklaşık 4 kat artış gösterdi.

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