Türkiye'de 13 milyon kişi sosyal yardım alıyor

Türkiye'de şu anda 3 milyon 96 bin 409 ev, yani yaklaşık 13 milyon kişi düzenli nakdi yardım alıyor. En asgari düzeyde yapılan bir hesaplamayla her eve minimum aylık 600 TL nakit para giriyor.

Sadece 2013’te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın harcadığı 20 milyar lira bile bu yardımların ciddiyetini ifade etmeye yeter. Üstelik yardımlar düzenli, sistematik, nakdi ve doğrudan hedefe odaklı.





Aylık geliri 0-340 TL olanların sayısı 3 milyon 361 bin kişi

Niteliği, kaynağı, kurumu belirsiz yardımlar bir yana, ölçülebilir olması bakımından doğrudan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan alınan, sadece nakdi yardımları ifade eden rakamları dikkate alalım.

Öncelikle vatandaşın durumu nedir?

Bu soruya net yanıt bulmak için hükümet 2013 yılında gelir testi yaptı. Bu testle 17 milyon 387 bin 874 yetişkin vatandaşın maddi durumu ölçüldü. Çıkan sonuç şöyle:

Aylık geliri 0 ile 340 lira arasında olan 790 bin 642 hane var. Bu hanelerde yaşayanların sayısı 3 milyon 361 bin 346 kişi.

326-978 TL arasında gelir giren hane sayısı da 323 bin 148. Bu evlerde yaşayan nüfus 1 milyon 288 bin 654’ü buluyor.

978-1957 TL arası gelir aralığında 28 bin 550 ev ve 107 bin 773 kişi. 1957 ve üzeri geliri olan ev sayısı da 3 bin 287 ve 1 milyon 957 bin 200 kişi.

Yani gelir testi yapılan nüfusun yüzde 70’i asgari ücretin üçte birinin bile altında gelire sahip.

Tablo hiç iç açıcı değil doğrusu.

En az 13 milyon kişi düzenli yardımdan faydalanıyor

radikal.com.tr'den Bahadır Özgür'ün haberine göre, şu anda 3 milyon 96 bin 489 ev düzenli yardımlardan faydalanıyor. TÜİK’in aile araştırmasına bakılırsa Türkiye'de aile bireyi sayısı ortalama 4. Dolayısıyla bu 13 milyona yakın bir nüfus yardım alıyor demek. Üzerine bir de yetişkin sayısının yüzde 50’lerde olduğu hesaba katılırsa, 6 milyona yakın insan yardımlardan faydalanıyor.

Önümüzdeki seçim için de bu tablo herhalde çok şeyi anlatıyordur...

Kaç kişiye, hangi alanda, ne kadar yardım yapıldı?

Toplam sosyal yardımların tutarı 20 milyar 764 bin 725 TL

427 bin 434 engelli için 3 milyar 449 milyon 908 bin 836 TL

658 bin 681 haneye gıda için 180.7 milyon TL

19 bin 722 haneye barınma için 62.6 milyon TL

2 milyon 106 bin 015 haneye 2 milyon 142 bin 316 ton kömür

281 bin 141 kadına eşleri vefat ettiği için 752.8 milyon TL

50 bin 583 aileye askerde olan çocukları için 77.5 milyon TL

809 bin 117 ilkokul, 810 bin 200 ortaokul, 334 bin 317 lise öğrencisine 512 milyon TL

Öğrencilere öğle yemeği için 250 milyon TL, kitap için 275 milyon TL

43 bin 500 engelli öğrencinin okula gidebilmesi için 85 milyon TL

778 bin 238 haneye şartlı sağlık yardımı olarak 229 milyon 23 bin TL

Gebelik için 71 bin 807 haneye, lohusalık için 13 bin 770 haneye, doğum için de 16 bin 175 haneye 14 milyon 77 bin TL

632 bin 407 yaşlıya aylık 1 milyar 9 milyon 428 bin TL.

Kalem kalem bireysel yardımlar

Gebelik: Aylık 30 TL

Lohusa- bir seferlik: 70 TL

Hastane doğumunda bir seferlik: 70 TL

Çocuk için sağlık yardımı: Aylık 30 TL

İlkokul: Aylık 30 TL

Ortaokul: Aylık 45 TL

Üniversite: Aylık 200 TL ve ayrıca bir defaya mahsus geri ödemesiz 12 bin TL

Askere giderse: Aileye aylık 250 TL

Gıda: Başvuruya göre aylık 274 TL

Yakacak: Her kış 500 kilo kömür

Barınma: Başvuruya göre aylık 317 TL

Evde 65 üstü yaşlı bir birey varsa: Aylık 130 TL

Eşi vefat etmişse kadına: Aylık 250 TL

Engelli varsa, engelliye: Aylık 261 TL

Engelli 18 yaş altı ise yakınına: Aylık: 261 TL