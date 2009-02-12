Seçim TBMM’yi kilitledi

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamaması nedeniyle çalışamadı. Yani Meclis’te yerli sayıda milletvekili yok. Çünkü büyük çoğunluğu seçim çalışmaları için Ankara dışında.





TBMM Başkanvekili Meral Akşener, saat 14.00'de birleşimi açtı. Akşener, yaptığı yoklamada, toplantı yeter sayısı bulunamadığını bildirerek birleşime ara verdi.



Aranın ardından da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine Akşener, birleşimi 17 Şubat Salı günü toplanmak üzere kapattı.



Genel Kurulun bugünkü gündeminde, Mecliste "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu" kurulmasına ilişkin yasa teklifi bulunuyordu.

