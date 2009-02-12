T24 LogoT24 Logo
Politika

Seçim TBMM’yi kilitledi

Yerel seçim kampanyaları nedeniyle milletvekilleri Meclis'e gelmeyince TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

12 Şubat 2009 02:00

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamaması nedeniyle çalışamadı. Yani Meclis’te yerli sayıda milletvekili yok. Çünkü büyük çoğunluğu seçim çalışmaları için Ankara dışında.


TBMM Başkanvekili Meral Akşener, saat 14.00'de birleşimi açtı. Akşener, yaptığı yoklamada, toplantı yeter sayısı bulunamadığını bildirerek birleşime ara verdi.

Aranın ardından da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine Akşener, birleşimi 17 Şubat Salı günü toplanmak üzere kapattı.

Genel Kurulun bugünkü gündeminde, Mecliste "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu" kurulmasına ilişkin yasa teklifi bulunuyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24