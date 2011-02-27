-SEÇİM TARİHİ TBMM GÜNDEMİNDE TBMM (A.A) - 27.02.2011 - Meclisin bu haftaki en önemli gündemi milletvekili genel seçiminin 12 Haziran 2011'de yapılmasını düzenleyen önerge olacak. Genel Kurul, haftaya, sulama birliklerini yeniden yapılandıran tasarıyla başlayacak. Sulama Birlikleri Kanunu Tasarısı'na göre, görev alanı içinde birden fazla birlik kurulmayacak. Birlik meclisi üyeliği seçimlerinde arazi büyüklüğüne göre oy kullanılacak, ancak oy hakkı 5'i geçemeyecek Bu tasarının yasalaşmasının ardından Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ele alınacak. Tasarıyla, orman alanları, tasarım ve süreç doğrulama testlerinin yapıldığı merkezlerin kurulabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tahsis edilecek. Teknoloji geliştirme bölgesindeki yönetici şirket, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile bölgede çalışanların ücretlerine uygulanan vergi istisnaları 2023 yılına kadar uzatılıyor. Üniversiteler, döner sermaye gelirlerinden yönetici şirkete sermaye aktarabilecek. Genel Kurulda, daha sonra AK Parti Uşak Milletvekili Nuri Uslu'nun, Orman Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek. Teklif, bozuk veya verimsiz orman alanlarının rehabilitasyonu için hukuki altyapı oluşturulması ve rehabilite edilen orman alanlarından elde dilen odun dışı orman ürünlerinin köy tüzel kişiliklerine ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine tarife bedeli ile verilebilmesini öngörüyor. AK Parti Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün'ün Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi de görüşülecek. Teklif, uygulamalarda karşılaşılan sorunları gidermek amacıyla kamulaştırma ve toplulaştırma ile ilgili düzenlemeler içeriyor. Genel Kurulda, milletvekili genel seçimlerin 12 Haziran 2011'de yapılmasına ilişkin önerge 3 Mart Perşembe günü görüşülecek. -KAPSAM GENİŞLİYOR- Öte yandan, sözleşmeli erbaş ve er istihdamı ile Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ilişiği kesilenlere emeklilik ve istihdam imkanı sağlayan tasarının, üzerindeki çalışmaların tamamlanması halinde bu hafta Genel Kurulda ele alınması bekleniyor. 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980'de TSK'dan ilişiği kesilenlere de aynı hakların tanınmasına ilişkin çalışma sürüyor. Tasarıyla, en az ilköğretim mezunu olanlar, askerliklerini erbaş ve er olarak tamamlayanlar, terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmeyenler ve 26 yaşından gün almayanlar sözleşmeli er olabilme imkanı getiriliyor. Sözleşmeler 29 yaşın bitirildiği yılın sonuna kadar uzatılabilecek. TSK'dan ilişiği kesilenlere, emsali rütbedekilere denk özlük hakları üzerinden emeklilik imkanı sağlıyor. Tasarının en önemli unsurlarından biri ilişik kesmeye esas bilgi ve belgeler bu kişilerin dosyalarından çıkarılması olacak. -KOMİSYONLAR- TBMM'deki komisyonlar da gündemlerindeki konuları görüşecek. Çevre Komisyonu, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısını yarın ele alacak. Anayasa Komisyonu, Anayasa Mahkemesini yeniden yapılandıran tasarıyı 2 Mart Çarşamba günü görüşecek. Sporda şiddet ve kulüplerin sorunlarına ilişkin araştırma komisyonu, 1 Mart Salı günü toplanarak, İstanbul 2012 Avrupa Spor Başkenti olması konusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü Alpaslan Baki Ertekin ile Gençlik ve Spor Müdürü Osman Avcı'dan bilgi alacak.