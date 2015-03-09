Seçim takvimi yarın başlıyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı takvima göre, Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak siyasi partiler, aday listelerini 7 Nisan'da en geç saat 17.00'ye kadar YSK'ya verecek, 24 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar ilan edilecek.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yurtdışında oy kullanımında son seçimde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için de çalışan YSK, randevu sistemini kaldırarak, yurtdışında oy kullanma süresini uzattı. Buna göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri, 8 Mayıs'ta başlayacak. Yurtdışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri 31 Mayıs'ta sona erecek.

Seçmenler, tüm yurtta, 7 Haziran Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında oy verecek. Saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Seçim takviminin diğer aşamaları

14 Mart: Muhtarlık bölgesi askı listeleri saat 08.00'de askıya çıkarılacak. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri de güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılacak. Yurtdışı seçmen kütüğü "www.ysk.gov.tr" adresinde ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. "www.ysk.gov.tr" adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak. Siyasi partiler, hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya saat 17.00'ye kadar bildirecek.

15 Mart: YSK, siyasi partilerin, hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını ilgili seçim kurullarına bildirecek.

24 Mart: Siyasi partiler, ön seçim ya da aday yoklaması seçmen listelerini kesinleştirecek.

27 Mart: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri askıdan indirilecek. "www.ysk.gov.tr"de bina bazında seçmen kayıtları sorgulanmasının son günü.

29 Mart: Muhtarlık bölgesi askı listeleri, yurtdışı seçmen kütüğü ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerine yapılacak itirazlar karara bağlanacak.

3 Nisan: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek.

7 Nisan: Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini, YSK'ya alındı belgesi karşılığında DVD ve kağıt ortamında en geç saat 17.00'ye kadar verecek.

Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurularda son gün.

8 Nisan: Yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilecek.

15 Nisan: Milletvekili geçici aday listeleri radyo, televizyon ve Resmi Gazete'de yayınlanacak. Geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına ve YSK'ya yapılacak itirazlar başlayacak ve incelenecek.

16 Nisan: Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü.

19 Nisan: Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yönelik itirazların YSK tarafından karara bağlanmasının ve milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin YSK'ya bildirmesinin son günü.

21 Nisan: Birleşik oy pusulasında yer alacak bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere saat 11:00'de kura çekilecek.

24 Nisan: Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

8 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerinde oy verme işlemi başlayacak.

23 Mayıs: Radyo ve televizyonda yayın için başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek.

28 Mayıs: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

31 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları start alacak. Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemi sona erecek.

1 Haziran: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslim edilecek.

6 Haziran: Saat 18.00'de seçim propagandası sona erecek.

7 Haziran: Oy verme günü.

İllerin milletvekili sayıları

YSK, 2014 nüfus sayımına göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını da belirledi. Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:

"Adana 14, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 5, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 32, Antalya 14, Artvin 2, Aydın 7, Balıkesir 8, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 18, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 11, Edirne 3, Elazığ 4, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 12, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 11, İstanbul 88, İzmir 26, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 9, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 11, Konya 14, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 9, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 6, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 5, Rize 3, Sakarya 7, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 6, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 12, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 3, Bayburt 2, Karaman 2, Kırıkkale 3, Batman 4, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 2, Karabük 2, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3."

Seçime katılacak siyasi partiler

Bu arada, YSK seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partileri de belirledi. Buna göre 7 Haziran Genel Seçimi'ne katılabilecek partiler şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Alternatif Parti

Anadolu Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrat Parti

Demokratik Gelişim Partisi

Demokratik Sol Parti

Doğru Yol Partisi

Emek Partisi

Genç Parti

Hak ve Adalet Partisi

Hak ve Eşitlik Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

Halkın Yükselişi Partisi

Halkların Demokratik Partisi

Hür Dava Partisi

İşçi Partisi

Liberal Demokrat Parti

Merkez Parti

Millet Partisi

Millet ve Adalet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Muhafazakar Yükseliş Partisi

Özgürlük ve Dayanışma Partisi

Saadet Partisi

Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi,

Türkiye Komünist Partisi

Yurt Partisi

Komünist Parti.