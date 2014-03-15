'Seçim sürecinde suikastler olabileceğine ihtimal vermiyorum'

Başbakan Tayyip Erdoğan, seçim sürecinde bazı yazarlar tarafından dile getirilen "halk ayaklanmaları ves uikastler düzenlenecek" iddialarına ilişkin, "Ben bunları abartılı buluyorum, temenni etmiyorum. Bu tür şeyelere ihtimal vermiyorum. Tedbirler tabii ki alınır" dedi.

Akşam gazetesi yazarı Kutuluş Teyiz, Erdoğan'ın Batman ve Gaziantep mitingi sonrası gazetecilerle yaptığı konuşmalardan izlenimlerini aktardı. Teyiz, "Paralel yapıyla mücadele meselesinde sahnede sadece siz varmışsınız gibi bir görüntü var" sorusuna Erdoğan'ın "Bu liderlik meselesiyle alakalı bir durumdur. Benim yanımda putperest bir kadro yok. Düşüncelerini rahatça ortaya koyan bir kadro var" şeklinde cevap verdiğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay’ın durumu nedir?

Tahliyeler oldu ancak seçilmiş belediye başkanları ve sivil siyasetçiler çıkamadı.

Doğu'da ayrı Batı'da ayrı hukuk mu olacak?

Biz 5 yıl prensip kararını getirdik. Daha önce 10 yıl tutukluluk vardı. Silah kullanmadığı halde on yıldan uzun süredir tutuklu olan insanlar var. Salih Mirzabeyoğlu, Yakup Köse örnekleri var. Bunları sistemin çelişkilerini oluşturuyor. Hiç olmazsa beş yıla indirelim ki tutuksuz olarak yargılama hakkını kazansın istedik. İlker Başbuğ olayında Yargıtay’a gidemedi çünkü gerekçeli karar neredeyse yedi aydır yazılamadı. Tahliyeler beraat demek değil tabii ki.

Bu konuda başka çalışmalar olacak mı?

Adalet Bakanlığı konuyu çalışıyor. Derdimiz cezaevlerini doldurmak olmamalı. Silahlı bir eylem yapmamış ama içeriye girmiş olanları nasıl dışarıya çıkarabiliriz sorusuna cevap bulmalıyız. Bu çerçevede bireysel başvuyu biz çıkarttık. CHP, BDP, MHP karşı çıktılar.

Yeni anayasa seçimden sonra gündeme gelecek mi?

Bu hususta bize tam birbuçuk yıl kaybettirdiler. Yeni anayasa meselesinde komisyonda herkese eşit sayıda temsil hakkı verilmesine rağmen sağlıklı bir yaklaşım göstermediler. Yerel seçimden sonra Cumhurbaşkanlığı meselesi gündemimizde olacak.

Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?

Şu an için gündemimizde olan 30 Mart seçimleridir. Bunu sonra değerlendireceğiz.

AB Sürecinde 23-24 fasılların açılması gündeme gelecek mi?

AB’nin bu konudaki yaklaşımı samimi değil. Biz hazır olmamıza rağmen onlar bizi halen oyalamakla meşguller. Süreç, Güney Kıbrıs'ın blokajına takılmış durumda. Şu anda bu işi halletmeye çalışıyorlar.

'AB'den gözlemci gelebilir'

Seçim güvenliğinde sorun mu var?

Partimizin görevlileri sandık müşahitleri tabii ki sandığa sahip çıkacak. Türkiye demokrasi oturmuş vaziyette. Bir sorun çıkacağını düşünmüyorum.

AB’den gözlemci gelmesi gerektiğini söyleyenlere ne cevap veriyorsunuz?

İstiyorlarsa gelebilir. Hiçbir mani yok.

Sonuca şimdiden gölge düşürmek amacıyla ‘suikastler, halk ayaklanması, provaksayonlar olabileceğini ileri sürenler var?

Ben bunları abartılı buluyorum, temenni etmiyorum. Bu tür şeyelere ihtimal vermiyorum. Tedbirler tabii ki alınır.

Seçimden sonra balkon konuşması yapacak mısınız?

Teşekkür meyanında yapıldı. Yine yapılabilir. Bu problem değil. Önce seçimi geçirelim.

'Çözüm sürecine devam'

Çözüm süreci nasıl ilerleyecek?

Yerel seçimler sonrasında bu sürece devam edeceğiz. Kararlıyız. İlerleteceğiz.

MİT Yasasını bu çerçevede mi geri çektiniz?

MİT yasasının çözüm süreciyle alakası yok. Geri çekmemiz tamamen meclisin tatile girmesiyle alakalı.

Paralel yapıyla büyük hesaplaşma seçim sonrasında mı olacak?

Ben hesaplaşma olarak görmüyorum. Mesele hukuk çerçevesinde devletin yeniden dizaynıdır. Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın dahi keyfi biçimde dinlenilebilmesinin hukukla bağdaşır bir yanı yoktur.

Partinizin devletleştiği, otoriterleştiği iddialarına ne diyorsunuz?

Ben söze değil, icraata bakarım. 12 senedir AK Parti'nin ne olduğu ortada. Öyle olmadığımız çok açık ortada. On iki senedir otoriter bir anlayış mı sergiledik. Diktatörlük olsa kimse nefes alamaz. Diktatörlükte hukuk olmaz.

'Benim yanımda putperest kadro yok'

Paralel yapıyla mücadele meselesinde sahnede sadece siz varmışsınız gibi bir görüntü var?

Bu liderlik meselesiyle alakalı bir durumdur. Benim yanımda putperest bir kadro yok. Düşüncelerini rahatça ortaya koyan bir kadro var. Ben görüşlerimi Bakanlar Kurulu'nda, MKYK’da, MYK’da açıkça ortaya koyuyorum. Arkadaşlarım da düşüncelerini belirtiyor. Diğer tarafta ise ne söylense doğrudur mantığıyla hareket ediliyor. Herkes düşüncelerini söyleyebilir.

30 Mart sizin için milat mı olacak?

İçeridekiler de, dışarıdakiler de gereken cevabını alacaktır. Tüm hesaplar bozulacaktır.

Neçirvan Barzani Türkiye’ye geldi, görüşecek misiniz?

Evet İstanbul’da görüşeceğiz. Ayrıca Van’da Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile de görüşecekler. Neçirvan Barzani, Erbil ve Süleymaniye valileriyle birlikte geliyor. Enerji konusu başta olmak üzere diğer konular masaya yatırılacaktır.