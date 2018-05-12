"Seçim sürecinde provokasyonlar takip edilecek" diyen Bakan Soylu 'TAMAM' ve 'SIKILDIK' kampanyalarını mı kastetti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün İstanbul'da katıldığı Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'nda "Dijital ortamdaki güvenliği tesis etmek maksadıyla, özellikle sosyal medyada terör örgütü propagandası veya başka türlü provokasyonların ortaya getirilmesi, dijital seçim çalışmalarını engellemeye yönelik siber suçların takibini yapmak maksadıyla da, ilgili birimlerimiz görevleri başında olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın “Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" ve "Sevgili gençler sıkıldınız biliyorum..." açıklamalarının ardından Twitter'da 'TAMAM' ile 'SIKILDIK' kampanyaları başlatıldı. İki kampanya kısa zamanda "Trend Topic" listesine girmişti. Bakan Soylu'nun "Seçim sürecinde provokasyonlar takip edilecek" açıklaması, sosyal medya kullanıcılarına gözdağı olarak yorumlandı.