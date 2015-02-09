Seçim stratejileri ve siyasal iletişimin dev isimleri Türkiye'ye geliyor

İstanbul 6 Mart 2015 tarihinde, Twitter'ın Asya Direktörü Peter Greenberger, Barack Obama'nın "2012 Başkanlık Seçimleri" ulusal saha direktörü Jeremy Bird, Obama’nın 2012 Başkanlık seçimlerinde Dijital Kampanya Direktörü Teddy Goff ve Bill Clinton’un Batı Eyaletleri Kampanya Sorumlusu Colorado anketörü Rick Ridder gibi isimleri ağırlayacak.

Ritz Carlton otelinde gerçekleştirilecek olan 'Hedef: Hedef Kitle' konferansında, Türkiye'den de Haluk Şahin, Erol Olçak, İzmir Tolga gibi isimler yer alacak.

Seçim kampanyalarında kullanılan iletişim taktikleri ilk kez bir konferansta masaya yatırılacak

Element Strateji Yönetimi ve Danışmanlık tarafından 6 Mart 2015 tarihinde düzenlenecek HEDEF “HEDEF KİTLE” konferansı, seçim kampanyalarında kullanılan farklı iletişim taktiklerini ve uygulamalarının pazarlama stratejilerine sunduğu katkılara odaklanan ilk konferans olacak.

"Seçim kampanyaları pazarlama stratejilerine ilham verecek" teması altında düzenlenecek etkinlikte, seçim kampanyalarında kullanılan iletişim yöntemlerinin incelikleri, hedef kitleyi bulma; doğru mesajları üretme ve hedef kitleye doğru kanaldan ulaşma yaklaşımları seçim kampanyalarının ve siyasal iletişim dünyasının efsane isimleri tarafından enine boyuna masaya yatırılacak.

Obama’nın ekibi dünyada kazandıran stratejileri anlatacak

HEDEF “HEDEF KİTLE” konferansı, her biri kendi alanında uzman konuşmacılara ev sahipliği yapacak.

Hedef: Hedef Kitle Konferansı'na katılacak isimler



Obama için 690 milyon dolar bağış, 45 milyon takipçi topladı

Barack Obama’nın dijital kampanya direktörü Teddy Goff

Konferansta konuşmacı olarak yer alacak isimler arasında ABD Başkanı Barack Obama’nın 2012 Başkanlık Seçimleri Dijital Kampanya Direktörü Teddy Goff bulunuyor. Seçim döneminde tüm ülke genelinde 250 kişilik bir ekibi idare eden Goff, tüm dünyada yankı uyandıran Obama 2012 kampanyasının web tasarım, sosyal medya, e-posta, sanal reklam, sanal organizasyonlar ve internette bağış toplama ayakları da dahil olmak üzere tüm dijital çalışmalarını yürütmüştü. Time dergisi tarafından “Dünyayı değiştiren 30 yaşın altındaki 30 kişi” arasında gösterilen Goff, izlediği dijital strateji ile kampanya için 690 milyon doların üzerinde bağış toplamış, 1 milyondan fazla kayıtlı seçmen kazandırmış, Facebook’ta 45 milyon, Twitter’da 33 milyon takipçi toplamıştı. Amerikan Başkanlık Seçimleri tarihinde rekor olarak tanımlanan bu kazanımlar Obama’nın ikinci dönem başkanlığa seçilmesinde önemli rol oynamıştı.

Amerikan seçim tarihinin en büyük gönüllü organizasyonunu kuran kişi



HEDEF “HEDEF KİTLE” konferansında konuşmacı olacak bir diğer önemli isim de 2012 Amerikan Başkanlık Seçimlerinde Barack Obama’nın Ulusal Saha Direktörü olarak görev yapan Jeremy Bird olacak. Fortune dergisi tarafından geleceği şekillendirecek en etkili 50 yönetici (40 under 40) arasında gösterilen Bird, 2016 yılında Amerikan Başkanlığı için adaylığını koyması beklenen Hillary Clinton için kampanya yürüten “Ready for Hillary” grubu ile çalışacak. Obama başkanlığının ilk döneminde kritik görevler üstlenen Bird, 2009-2011 yılları arasında Obama Yönetimi’nin yürüttüğü Wall Street Reformu ve Sosyal Sağlık Reformu kampanyalarında etkin olarak görev aldı. 2012 seçimlerinde ABD seçim tarihindeki en büyük gönüllü organizasyonunu kuran ve yöneten Jeremy Bird, halihazırda kendi kurduğu 270 Strategies isimli danışmanlık firmasını yönetiyor.

Twitter'ın Asya direktörü Peter Greenberger' de geliyor

Twitter'ın Asya Direktörü olarak görev yapan Peter Greenberger, Twitter'a katılmadan önce Google'ın kamusal hizmetler bölümü başkanlığı ve endüstriyel hizmetler bölümü başkanlığı görevlerini yürüttü.

Seçim kampanyalarında da aktif görevler alan Peter Greenberger, 2004 yılı senato seçimlerinde Brad Carson'un kampanyasını yürüttü ve bu dönemki çalışması Stu Rothenberger'in "Cook Politik Raporu"'nda " Seçimin En Başarılı Demokrat Senatör Kampanyası" olarak ifade edildi.

Peter Greenberger Bill Clinton'un 2. Başkanlık döneminde Beyaz Saray'da da kongre iletişim direktörü olarak görev altı.

Yale Üniversitesi mezunu olan Peter Greenberger, yüksek lisans çalışmasını da London School of Economics'de tamamladı.

'Seçim kampanyalarında kullanılan iletişim yöntemlerinin inceliklerini ortaya çıkaracağız'

Etkinliği düzenleyen Element Strateji Yönetimi ve Danışmanlık’ın kurucusu ve Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği’nin en genç yönetim kurulu üyesi Dr. Gülfem Saydan Sanver, konferansı şöyle anlatıyor: “Konferansımızda ‘iletişim’ ayağının üzerinde durarak, seçim kampanyalarında kullanılan iletişim yöntemlerinin inceliklerini ortaya çıkaracağız. Hedef kitle, yalnızca siyasetin değil, pazarlama stratejilerinin de temelini oluşturuyor. Konferansımızda hedef kitleyi bulma, içerik üretme, hedef kitleye doğru mesajlarla doğru kanaldan ulaşabilme” sürecini farklı boyutlarıyla katılımcılarımızla paylaşacağız. Pazarlamanın değişen dünyasında, siyasal iletişim alanında uzman konuşmacılarımız ve capcanlı konularımızla pazarlama profesyonellerine yeni bakış açıları kazandıracağımıza inanıyoruz.”

Konferans hakkında daha fazla bilgi almak için: www.hedefhedefkitle.com