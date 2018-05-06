Seçim startını Yalova'dan veren İnce: Benim derdim memleket (3)

CUMHURBAŞKANI ADAYI MUHARREM İNCE\'DEN TRT\'YE SERT TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, memleketi Yalova\'da başlattığı seçim çalışmalarına, eşi Ülkü İnce\'nin memleketi olan Balıkesir\'de devam etti. Erdek ilçesinde meydanda kurulan miting alanında, vatandaşlara seslenen İnce, büyük bir coşku ile karşılandı. Burada konuşan İnce, TRT\'ye sert tepki gösterdi. İnce, \"Bugün Yalova\'da miting yaptık. Ben Yalova\'da 40 yıldır böyle kalabalık görmedim. Ama TRT de mitingi görmemiş. Bu son uyarım, bir daha uyarmayacağım. TRT babanızın çiftliği değildir. TRT 80 milyonundur. Hepimizin TRT fonundan paralarımız kesilir. O zaman CHP\'lilerin, bizlerin elektrik faturalarından pay kesmeyin. Bugün daha haram etmiyorum. Baştan söylüyorum. Eğer bugün ki görüntüleri de görmezse hafta içi 130 milletvekili ile TRT\'ye geliyorum haberiniz olsun kaçmayın sonra\'\' dedi.

\'BENİ YARGILIYACAK YARGIÇLAR BULACAĞIM\'

Cumhurbaşkanı Adayı İnce, 24 Haziran\'da Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda, yargıçlara da el atacağını belirtti. İnce, \'\'Yargıçlar size sesleniyorum, siz, ben Cumhurbaşkanı olduğumda benim için ayağa kalkmayacaksınız. Kalkmamalısınız, nasıl yargıçsınız siz? Yüksek yargıçlar, Cumhurbaşkanının önünde kalkmaz. O yargıçlar beni yargılayabilmelidir. Hesap vermeliyim hesap. Tetikçi olmayacaksın, adam gibi yargılayacaksın. Yüksek yargıcın siyasi kimliği olmaz, olsa da biz bilmeyiz. Allah\'ın izni ile 24 Haziran\'da Cumhurbaşkanı olduğumda, bu ülkede beni yargılayabilecek yargıçlar bulacağım. Benim vatandaşımın, İngiliz\'den Alman\'dan ne farkı var. Orada yargıçlar Cumhurbaşkanını, Başbakanı yargılıyor da Türkiye\'de niye yargılayamasın. Çünkü yönetenler çalıyor da ondan. Çaldıkları için kendi adamları da bunları yargılamıyor. Ben çalmayacağım ve beni yargılayanları oraya atayacağım\'\' diye konuştu.

İnce, Balıkesir\'in Erdek ilçesinden, Yalova\'ya gitmek üzere hareket etti.

Berktuğ ÖNCÜ/Mehmet İNAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)

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