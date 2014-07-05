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Politika

Seçim sonucuna itiraz edenlere 'kötü niyetle itiraz' cezası

Büyükçekmece Başsavcılığı Esenyurt'ta yerel seçim sonuçlarına itiraz eden 100 kişiye 1000'er lira ceza kesti

05 Temmuz 2014 21:34

30 Mart yerel seçimlerinde Esenyurt'ta seçim sonuçlarına itiraz eden seçmen ve sandık görevlisi 100 kişiye Büyükçekmece Başsavcılığı İdari Yaptırım Bürosu, "Seçim sonuçlarına kötü niyetle itiraz etme" gerekçesiyle 1000'er lira idari para cezası verdi.

Ceza kesilen 20 kişi, seçimlerde Esenyurt'ta CHP Belediye Başkan Adayı olan Çetin Çapan ile birlikte Esenyurt Kemal Sunal Caddesi'nde basın toplantısı yaptı.

 

'Ağrı'da ceza kestiler mi?'

 

Toplantıda konuşan Çapan, vatandaşların vatandaşlık hakları gereği yaptıkları itirazlara verilen cezaların haksızlık ve yasa dışı olduğunu söyledi.

Seçimlerden önce Esenyurt'ta 30 'evet' mührünün çalındığının altını çizen Çapan, "Vatandaşlar seçimlere 25 gün kala böyle bir şey yaşanınca tedirgin oldular. Yüksek Seçim Kurulu, 'evet' mühürlerinin çalınmasının ardından ilçeye 'tercih' yazılı mühürler gönderdi. Ancak 'evet mühürleriyle oy kullananlar oldu. Bir sandıkta 'evet' mührü çalındığına dair tutanak tutuldu. Ve bunların sonucundan sadece CHP'liler değil, HDP'li, MHP'li ve diğer partilere mensup vatandaşlar ilçe, il seçim kurullarıyla Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz ettiler. Vatandaşlık hakkını kullanan vatandaşlara haksızca ceza kestiler. Ağrı'da ya da başka bir yerde itiraz edenlere ceza kestiler mi? Yoksa orada başka burada başka savcılar mı görev yapıyor" dedi.

 

İptal için mahkemeye başvurdular

 

Asgari ücretle işçilik yaptığını söyleyen Ertunç Toptaş cezayı ödeyemeyeceğini belirterek gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak kararın iptali için mücadele edeceğini söyledi. Zilif Cengiz de seçimlerde görevli olduğu sandıkta 'evet' mührünün çalındığını ve bununla ilgili olarak sandık başkanı ve müşahitlerin imzasıyla tutanak tuttuklarını belirterek, "Ben bu tutanakla birlikte itiraz ettim. Eğer ben suçluysam buraya imza atanlarda suçlu" diye konuştu.

Öte yandan cezaları ödemeyeceklerini belirten vatandaşlar idari para cezasının iptali için Büyükçekmece Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdular.

 

Savcılık yazısı: Kötü niyetle yaptıkları anlaşılmıştır

 

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı İdari Yaptırım Bürosu, tarafından "Seçim sonuçlarına kötü niyetle itiraz etme" suçu nedeniyle 100 kişiye verilen 1000'er lira para cezasının gönderildiği savcılık yazısında, "Şikayet dilekçesi verenlerin bir kısmının, bu dilekçeleri verirsek seçim iptal edilir düşüncesiyle bu itirazları kötü niyetle yaptıkları, tutulan tutanaklar ve tahkikattan anlaşılmaktadır" denildi.

 

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