Seçim sonuçlarını Tempo24 farkıyla izleyin

Tempo24.com.tr, 29 Mart Yerel Seçimleri’yle ilgili anlık sonuçları, gelişmeleri ve değerlendirmeleri özel olarak hazırlanan açılış sayfasından duyuracak.



Türkiye'nin önde gelen kamuoyu araştırma şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Anadolu Ajansı’ndan eşzamanlı olarak aktarılacak veriler, Tempo24 okurları için yorumlayacak.



Anlık verilerle güncellenen grafiklerle yerel seçim sonuçlarını il ve ilçe bazında en hızlı ve en güvenilir şekilde Tempo24’te izlerken, interaktif haritalarda 2009 yerel seçim sonuçlarını son 10 yıldaki genel ve yerel seçim sonuçlarıyla karşılaştırabileceksiniz. Ayrıca seçim sandıklarından, siyasi partilerden canlı haberlerle seçim heyecanına ortak ortak olacaksınız



Her sabah olduğu gibi 30 Mart sabahı da Türk basının en çok okunan 100 köşe yazarının özetlenmiş yazıları Tempo24’te sizi bekliyor olacak.



36 gazetenin okunabilir boyuttaki ana sayfaları da yine Tempo24’te…

