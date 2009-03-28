T24 LogoT24 Logo
Politika

Seçim sonuçlarını Tempo24 farkıyla izleyin

28 Mart 2009 02:00

Tempo24.com.tr, 29 Mart Yerel Seçimleri’yle ilgili anlık sonuçları, gelişmeleri ve değerlendirmeleri özel olarak hazırlanan açılış sayfasından duyuracak.
 
Türkiye'nin önde gelen kamuoyu araştırma şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır,  Anadolu Ajansı’ndan eşzamanlı olarak aktarılacak veriler, Tempo24 okurları için yorumlayacak.
 
Anlık verilerle güncellenen grafiklerle yerel seçim sonuçlarını il ve ilçe bazında en hızlı ve en güvenilir  şekilde Tempo24’te izlerken, interaktif haritalarda 2009 yerel seçim sonuçlarını son 10 yıldaki genel ve yerel seçim sonuçlarıyla karşılaştırabileceksiniz. Ayrıca seçim sandıklarından, siyasi partilerden canlı haberlerle seçim heyecanına ortak ortak olacaksınız
 
Her sabah olduğu gibi 30 Mart sabahı da Türk basının en çok okunan 100 köşe yazarının özetlenmiş yazıları Tempo24’te sizi bekliyor olacak.

36 gazetenin okunabilir boyuttaki ana sayfaları da yine Tempo24’te…

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24