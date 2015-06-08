T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Seçim sonrası TOMA’nın üreticisi Katmerciler’in hisseleri yüzde 10 düştü!

Katmerciler'in sahibi eski AKPİzmir Milletvekili İsmail Katmerci...

08 Haziran 2015 16:33

Seçimlerin ardından Borsa İstanbul yüzde 8’lik kayıpla güne başladı. Kayıplar arasında bankacılık endeksi yüzde 9.55 değer kaybetti. Önemli bir kayıp ise son yıllarda TOMA üreticisi olarak tanınan Katmerciler’de yaşandı. Yeni siparişlerle yükselen şirketin hisseri bugün yüzde 10 düştü. Katmerciler'in Yönetim Kurulu Başkanı ise eski AKPİzmir Milletvekili İsmail Katmerci.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri’nin ardından haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul güne yüzde 8.15’lik düşüşle başladı. Finans şirketlerinde de önemli kayıplar yaşandı. Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 9,55 değer kaybetti. Göze çarpan önemli bir düşüşte Gezi Parkı olayları döneminde adından sıkça bahsettiren Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı’nın (TOMA) üreticisi Katmerciler oldu.

2010 yılında borsaya açılan şirket TOMA ihalelerini kazandığı zaman hisselerde sert yükselişler yaşanıyordu. Katmercilerin hisseleri seçimden sonraki ilk işlem gününde yüzde 10 düştü.

 

ETİKETLER

tomaseçimlerakpak partikatmercileryüzde 10 düştüborsaseçim sonuçları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24