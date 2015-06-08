Seçim sonrası TOMA’nın üreticisi Katmerciler’in hisseleri yüzde 10 düştü!

Seçimlerin ardından Borsa İstanbul yüzde 8’lik kayıpla güne başladı. Kayıplar arasında bankacılık endeksi yüzde 9.55 değer kaybetti. Önemli bir kayıp ise son yıllarda TOMA üreticisi olarak tanınan Katmerciler’de yaşandı. Yeni siparişlerle yükselen şirketin hisseri bugün yüzde 10 düştü. Katmerciler'in Yönetim Kurulu Başkanı ise eski AKPİzmir Milletvekili İsmail Katmerci.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri’nin ardından haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul güne yüzde 8.15’lik düşüşle başladı. Finans şirketlerinde de önemli kayıplar yaşandı. Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 9,55 değer kaybetti. Göze çarpan önemli bir düşüşte Gezi Parkı olayları döneminde adından sıkça bahsettiren Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı’nın (TOMA) üreticisi Katmerciler oldu.

2010 yılında borsaya açılan şirket TOMA ihalelerini kazandığı zaman hisselerde sert yükselişler yaşanıyordu. Katmercilerin hisseleri seçimden sonraki ilk işlem gününde yüzde 10 düştü.