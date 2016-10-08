Seçim sandıkları kedi evi oldu

Bayraklı Belediyesi Dünya Hayvanları Koruma Gününde, yerel hayvan hakları koruma görevlilerine seçim sandığından dönüştürülen kedi evlerini hediye etti.

Ajanimo’nun haberine göre, belediyenin veterinerleri ise okulları gezerek, can dostlarımızla ilgili miniklere eğitim verdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Esra Şair sabah saatlerinde Bayraklı Muzaffer Taşdemir İlkokulu anasınıfı öğrencileri ile bir araya geldi. Minik öğrencilere şehirleşme hayatında yaşam alanları azalan hayvanlara yapılması gerekenleri anlatan veteriner hekim daha sonra miniklerin ağzından hayvanlarla olan hikayelerini dinledi. Öğrencilere hayvan hakları konusunda bilgiler veren Şair, hayvanların yemek, su ve sevgi dışında hiçbir beklentilerinin olmadığını dile getirdi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, çocuklara hayvan sevgisinin küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerektiğini belirterek, “Bu dünyada can dostlarımızla birlikte yaşıyoruz. Onların yok sayılması söz konusu olamaz. Biz de belediye olarak okullarda çocuklarımıza hayvan sevgisi konusunda seminerler veriyoruz. Kış öncesi, seçim sandıklarından yapılan kedi evlerinin de dağıtımını yaptık. Herkesin can dostlarımız konusunda duyarlı olmasını diliyorum” dedi.