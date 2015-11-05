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Yaşam

Seçim sandıkları hiç bu kadar estetik olmamıştı

Üsküdar ve Beylikdüzü belediyeleri artık kullanılmayan ahşap sandıkları saksı ve kedi evi olarak değerlendirdi

05 Kasım 2015 10:43

Uzun yıllar kullanılan ve 2010’daki referandumla yerlerini şeffaf sandıklara bırakan tahta seçim sandıkları, İstanbul’daki ilçe belediyeleri tarafından saksı ve kedi evi olarak değerlendirildi.

Milliyet’ten Burak Dursun’un haberine göre; atıl durumda olan binlerce seçim sandığından sağlam olanları Üsküdar ve Beylikdüzü belediyeleri tarafından saksı ve kedi evlerine dönüştürüldü.  Üsküdar Belediyesi, kullanımdan kaldırılan ahşap seçim sandıklarına çiçek dikerek, ilçenin cadde ve sokaklarına yerleştirdi.

İlçe Seçim Kurulu’ndan imha edilmek üzere gönderilen 3 bin 672 ahşap sandığın tamir edilemeyecek büyük bölümünün ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak odun olarak gönderildiğini söyleyen Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, “İlçe Seçim Kurulu sandıkları verince biz de kullanılabilecek olanları çiçek saksısı yaptık” dedi.

 

Sitelere kedi evi

 

Beylikdüzü Belediyesi ise sokak kedilerinin yaşam standardını artırmak, sokak kedilerinin bina içlerine girmesini önlemek ve belirli noktalarda toplanmasını sağlamak amacıyla kullanılmayan eski ahşap seçim sandıklarını küçük kedi evlerine dönüştürdü. Belediye çalışanları bu kedi evlerini sitelere dağıtarak sokak kedilerinin kullanımına sundu.

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