Seçim piyasası canlanacak!

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde partilerin seçim bütçeleri de belli olmaya başladı. Seçim çalışmaları için TBMM'de milletvekili olan partilerden AKP 40-45 milyon YTL, CHP 30-35 milyon YTL, MHP 15 milyon YTL, DSP 10 milyon YTL, DTP 3,5 milyon YTL, ÖDP 250 bin YTL, BBP 200 bin YTL bütçe ayırmayı planlıyor.



Yerel seçimler yaklaşırken 2 bini aşkın belediye başkanlığının yanı sıra 50 bini aşkın muhtarlık, binlerce belediye ve il genel meclisi üyeliği için yüzbinlerce aday adayı yarışacak.

Partiler ve adayları afiş, broşür, bayrak, reklam ve mitingler için harcayacakları milyonlarca YTL ile küresel krizin yaşandığı bugünlerde bir çok sektör için umut olacak.

Seçim sürecinde partiler, adaylar ve aday adaylarının harcayacağı toplam paranın 3 milyar doları bulabileceği ifade ediliyor.



Belediye başkan adayları için 200 bin YTL



Sektör temsilcileri, tanıtım ve propaganda faaliyetleri için il belediye başkan adaylarının asgari 200 bin YTL, ilçe belediye başkan adaylarının 50 bin YTL, muhtar adaylarının ise 10 bin YTL'yi gözden çıkarmaları gerektiğini belirtiyor.

Adayların, 10 bin broşür için ortalama 1000 YTL, 6 bin afiş için 2 bin YTL, miting düzenlemek için ise 10 bin ile 30 bin YTL arasında harcama yapması gerekiyor.



En fazla harcamayı AKP yapacak



AKP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli, ocak ayında 88 milyon 489 bin YTL Hazine yardımı alacaklarını, bu paranın 40-45 milyon YTL'sini seçim bütçesi için kullanacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özyürek, Hazine'den 50 milyon 500 bin YTL alacaklarını, bunun 30-35 milyon YTL'sini seçim bütçesi olarak ayırmayı düşündüklerini kaydetti.

MHP İstanbul Milletvekili ve Genel Muhasibi Ümit Şafak da henüz seçim bütçesi oluşturmadıklarını ifade ederek, Hazine yardımı olarak yaklaşık 30 milyon YTL alacaklarını, bu paranın 15 milyon YTL'sini seçimlerde kullanmayı planladıklarını belirtti. Şafak, genel merkezin bayrak, açık hava reklamcılığı, bilboardlar, gazete ilanları ve il teşkilatlarına destek olmak amacıyla kullanacakları bu paranın dışında adayların da kendilerine göre bütçe oluşturacaklarını söyledi.



Küçüklerin bütçesi de küçük



DTP'nin Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Avcı, yasa gereği Hazine yardımı alamadıklarını anımsatarak, bu nedenle genel merkez olarak 3,5 milyon YTL'lik seçim bütçesi oluşturmayı planladıklarını, seçim sürecinde daha çok üye aidatları ve bağışlardan yararlanmayı amaçladıklarını ifade etti. Avcı, en asgari düzeyde harcama yapmayı düşündüklerini belirtti.



DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Macit, parti meclisinde seçim bütçesiyle ilgili kararı henüz almadıklarını ancak yaklaşık 10 milyon YTL'lik bütçe oluşturmayı düşündüklerini kaydetti.



Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Saymanı Sema Solaklı, genel merkez olarak seçim çalışmalarında ayırabilecekleri bütçenin sınırlı olduğunu belirterek, afiş, pankart ve seçim bildirgeleri gibi görsel malzemeler için yaklaşık 250 bin YTL'lik bütçe oluşturmayı düşündüklerini, bunun yanı sıra il ve ilçe teşkilatlarının da kendilerine göre bütçe hazırlayacaklarını anlattı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) yetkilileri, il ve ilçe teşkilatlarının kendi bütçelerini oluşturacaklarını, genel merkez olarak 200 bin YTL bütçe ayırdıklarını bildirdi.



Seçimlere fazma muhtar adayı girmeyecek



İstanbul Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Akif Ak, seçim sürecinde muhtar adaylarının afiş ve oy pusulası için masraf yaptıklarını, bunun da tutarının ortalama 1000 ile 1500 YTL olacağını söyledi.

Türkiye'de 53 bini aşkın muhtarlık olduğunu ifade eden Ak, köy muhtarlarının seçim sürecinde afiş bastırmadığını, sadece oy pusulası için yaklaşık 300 YTL ödediklerini belirtti.



Yerel seçimlerin muhtarlar açısından eskiye göre çok hareketli geçmeyeceğini ifade eden Ak, "Muhtarların 5490 sayılı kanun ile bazı yetkileri elinden alındı. Sadece 280 YTL ödenek alıyoruz. Bununla hem 320 YTL olan Bağ-Kur borcunuzu ödeyeceksiniz hem muhtarlık bürosunun elektrik, doğalgaz, su faturalarınızı ödeyeceksiniz. Mümkün mü? Bu nedenle muhtarların çoğu göreve talip olmayacaklarını söylüyorlar. Bu nedenle seçimlere çok fazla muhtar adayı girmeyecek" dedi.



Matbaacılar hayal kırıklığı içinde



Öte yandan yerel seçimler öncesi broşür, el ilanı, afiş siparişleriyle işlerinin canlanmasını bekleyen matbaacılar ise hayal kırıklığı yaşıyor.



Ankara Matbaacılar Odası Ali Kılıç, afiş, ilan veya broşür bastırmak için odalarına henüz başvuruda bulunan aday olmadığını söyledi. Aday adaylarının 'Nasıl olsa parti kimi aday gösterirse o seçilecek' şeklinde düşündüğünü, bu nedenle seçim sürecinde fazla para harcamak istemediklerini kaydeden Kılıç, "Önceki seçimlerde bu zamanlar işlerimiz daha iyi oluyordu. 3 ay önce yerel seçimler nedeniyle matbaacılar biraz iş yapar diye düşünüyordum ama maalesef beklediğimiz olmadı" diye konuştu.



Kılıç, 5 yıl önceki fiyatlarla iş yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, yerel seçim sürecinde bir aday için 10 bin broşürün ortalama 1000 YTL, 6 bin afişin ise 2 bin YTL'ye basılabileceğini kaydetti.



3 milyar dolarlık pasta



Yerel seçimler öncesi İstanbul ve Ankara'da dünyanın ilk 'Seçim Fuarı'nın organizasyonunu gerçekleştirecek olan Demos Fuarcılık'ın Genel Müdürü Hüseyin Arslan, seçim sürecinde yapılacak propaganda ve reklam faaliyetleri için yaklaşık 3 milyar dolar harcanacağını tahmin ettiklerini söyledi.



Arslan, tanıtım ve propaganda faaliyetleri için il belediye başkan adaylarının asgari 200 bin YTL, ilçe belediye başkan adaylarının 50 bin, muhtar adaylarının ise 10 bin YTL'yi gözden çıkarmaları gerektiğini belirtti.



Seçim sürecinin reklam, matbaa, yazılım, organizasyon ve promosyon şirketleri için küresel kriz ortamında bir umut olduğunu ifade eden Arslan, "Yerel seçimlerde muhtarlardan azalara, meclis üyelerinden başkanlara kadar yaklaşık 3 milyon civarında aday var. Bunların yaklaşık 500 bini seçilecek. Bu süreçte ortada dönecek para bir çok sektör için umut olacak. Ancak adaylara da tavsiyem, seçim fuarını görmeden çalışmalara başlamasınlar, paralarını boşa harcamasınlar" dedi.



15 dakikada mobil sahne



Miting alanı hazırlayan bir firmanın sahibi Sermurat Küçükgül, seçim sürecinde geçmişte bir çok adayın otobüs üzerinden halka ulaşmaya çalıştıklarını ancak son yıllarda 15 dakikada kurulabilen mobil sahne ve ses sistemleri ile yüz binlerce insana aynı anda ulaşılabilineceğini söyledi.



Mitinglerde alanının büyüklüğü ve katılımcı sayısı göz önüne alınarak mobil tır veya sabit sahne sistemleri kurulacağını ifade eden Küçükgül, bir mitingin ortalama bütçesinin 10 bin YTL ile 30 bin YTL arasında değiştiğini kaydetti.



Promosyoncular da umutla bekliyor



Seçim sürecini yakından takip edenler arasında promosyoncular da yer alıyor.

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Genel Koordinatörü Elif İçbilen, promosyon ürünlerinin seçim dönemlerinde yasaklanmaması görüşünde. Aday adaylarının seçim sürecinde propaganda çalışmaları için genellikle afiş, broşür ve yerel medyayı kullandıklarını ifade eden İçbilen, bunların dışında da pazarlama tekniklerinden yararlanmaları gerektiğini belirtti.



Promosyon sektöründeki bir çok ürünün seçim sürecinde etkili bir şekilde kullanılabileceğini ifade eden İçbilen, bölgeye, yöre kültürüne, mevsim koşullarına göre, adayların hangi promosyon ürününü kullanabileceklerini belirleyip projelendirebileceklerini kaydetti.