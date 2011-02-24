-SEÇİM ÖNERGESİ HAFTAYA GENEL KURULDA TBMM (A.A) - 24.02.2011 - Milletvekili genel seçimlerinin 12 Haziran'da yapılmasına dair önergenin, önümüzdeki hafta TBMM Genel kurulunda görüşülmesi bekleniyor. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Almanya'nın Türk vatandaşlarına konsolosluklarda oy kullandırmamaya yönelik rezervini kaldırdığını, konuyu YSK'ya ilettiklerini, YSK'nın bütün faktörleri dikkate alarak kararını vereceğini söyledi. Milletvekili genel seçimlerinin 12 Haziran'da yapılması için Meclis kararı alınmasına dair önergenin TBMM Anayasa Komisyonundaki görüşmeleri sırasında söz alan CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, yapılan anayasa değişikliği gereği zaten seçimlerin yapılmasının vaktinin geldiğini söyledi. Sürenin 4 yıla indirildiğini, 5 yılda seçim yapılmasının zaten söz konusu olmadığını belirten Mengü, ''Ne yaparsanız yapın zaten en son süre 17 Temmuz'dur. 20 gün öne alıyoruz. Bu kadar vaveylaya gerek yok '' dedi. Komisyon Başkanı Burhan Kuzu, bu sözlere itiraz etti. Bazı öğretim görevlilerinin de sürenin 5 yıl olduğuna dair görüşlerinin bulunduğunu belirten Kuzu, ''Bir ben miyim geri zekalı?'' dedi. Kuzu ile Mengü arasında bu nedenle tartışma yaşandı. Mengü'nün ''Seçim kararı alıyoruz diye mi sinirleniyorsun'' sözlerine Kuzu, ''Ben rahatım, sen kendini düşün'' yanıtını verdi. Tartışmadan sonra konuşmasını sürdüren Mengü, seçimin 12 Haziran'da yapılmasına itirazlarının olmadığını belirterek, hayırlı olmasını diledi. CHP Mersin Milletvekili İsa Gök de aynı dileği tekrarladı. Kuzu ile Mengü arasındaki tartışmaya değinen Gök, seçim süresi üzerinden ''aslında cumhurbaşkanının görev süresinin tartışıldığını'' öne sürdü. Gök, ''Bu tartışmalar cumhurbaşkanın görev süresi konusunda AKP içinde iki farklı görüşün olduğunu gösteriyor. Aslında cumhurbaşkanının görev süresinin tartışıldığı anlaşılmıştır'' dedi. AK Parti Giresun Milletvekili Hasan Sönmez, komisyonda dile getirilenlerin daha çok siyasi içerikli olduğuna işaret ederek, ''Millete söylenecek sözler sayılıp dökülüyor. 12 Haziran'da milletin kararı tecelli edecektir'' dedi. AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ise MHP'nin önergesinin gerekçesinin seçim beyannamesi gibi olduğunu öne sürdü. AK Parti hükümetleri döneminde ekonomide önemli başarılar sağlandığını ifade ederek, rakamsal değerlendirmeler yapan Üstün, ''Bunları meydanlarda çatır çatır anlatacağız'' diye konuştu. MHP Konya Milletvekili Faruk Bal'ın tartışmaya katılarak, siyasi değerlendirmeler yapması üzerine Bakan Yazıcı, ''Önerge görüşüyoruz'' diyerek araya girdi. -''HAKKIMIZI YEDİNİZ''- BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, mevcut parlamentonun 5 yıllığına seçildiğini, ancak süresini 4 yıla indirerek ''tarih yazdığını'' ifade etti. Parti olarak hazırlıklarını 12 Haziran'a göre yaptıklarını belirten Kaplan, seçim barajının düşürülmemesini ve partilerine Hazine yardımı yapılmamasını eleştirerek, ''haklarının yendiğini'' iddia etti. Yurtdışında yaşayan vatandaşların oy kullanmalarındaki belirsizliğe işaret eden Kaplan, TÜİK'in nüfus verilerinin de sağlıksız olduğunu öne sürdü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, seçim süresi tartışmasının cumhurbaşkanının görev süresi ile ilgisinin olmadığını söyledi. İpek, ''12 Haziran güzel bir tarih. Türkiye, şimdiye değin seçimlerini düzgün yapmıştır, demokrasisini sürekli geliştirmiştir'' dedi. Yurtdışında yaşayan 2.5 milyonun seçmenin çok azının oy kullanabildiğini, Almanya'nın güvenlik nedeniyle konsolosluklarda oy kullanılmasında zorluk çıkardığını ifade eden İpek, YSK'nın konuya ilişkin olarak takdirini kullanacağını söyledi. Söz alan diğer üyeler de tarihin uygun olduğunu belirterek, partilerinin seçime hazır olduğunu dile getirdiler. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mahmut Durdu, konuşmalar sonucunda ''maksadın hasıl olduğunu'' ifade ederek, bir fıkra anlattı. Durdu, fıkraya atıfta bulunarak, ''kimi kaldıracağına, kime yere vuracağına halkın karar vereceğini'' söyledi. Önerge, konuşmaların ardından oybirliğiyle kabul edildi. Önergenin, önümüzdeki hafta TBMM Genel kurulunda görüşülmesi bekleniyor.