Seçim öncesi BELTUR'un düzenlediği milyon liralık yemek organizasyonları “miting”, “Ak Parti Grup”, “Binali Beyin korumaları” notuyla listelenmiş

İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğu İBB Teftiş Kurulu’nun usulsüzlük incelemeleri arasından BELTUR dosyası dikkatleri çekti. Söz konusu dosyada, yerel seçim öncesi, BELTUR'un belediye şirketleri adına 3 milyon liralık yemek etkinliği düzenlenmiş gibi gösterdiği ve bu organizasyonların "miting”, “Ak Parti Grup”, “Binali bey”, “Binali beyin korumaları” gibi açıklama notları ile listelendiği ileri sürüldü.

Raporda, elde edilen ilk belgeler ışığında kamu kaynaklarının siyasi çalışmalar için kullanılmış olabileceği ve bunun gizlenmesi için sahte belge üretildiği kanısının oluştuğu ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKP dönemine ilişkin 40'a yakın yolsuzluk dosyası üzerinde çalışıldığını açıklaması ve tamamlanan dosyaların yargıya taşınmaya başlamasının ardından İçişleri Bakanlığı 3 mülkiye müfettişi aracılığı ile 35 dosyayı İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan aldı. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, 35 yolsuzluk dosyası içinde bir yemek “organizasyonu” dikkati çekiyor.

Dosyadaki iddialara göre İBB şirketi BELTUR, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala 24 Mart-30 Mart 2019 arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde diğer belediye şirketleri için 35 bin 675 kişiye, toplam 3 milyon 587 bin 500 TL'lik yemek etkinliği düzenlenmiş gibi gösterdi. BELTUR A.Ş.'nin seçimden bir gün önce İBB şirketi İSPER A.Ş. adına düzenlenmiş gibi gösterdiği 1 milyon 125 bin liralık akşam yemeği organizasyonun “seçim sabahı ilçe teşkilatlarına verilen sandviçler catering” açıklama notu ile kayıt altına alındığı ortaya çıktı. Aynı dönemde başka İBB şirketleri için düzenlenmiş gibi gösterilen yemek organizasyonlarının; “miting”, “Ak Parti Grup”, “Binali bey”, “Binali beyin korumaları” gibi açıklama notları ile listelendiği görüldü.

İnceleme tamamlanamadan bakanlık müfettişleri dosyaya el koydu.