Seçim öncesi Demokratlardan FBI'a suçlama

FBI, Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'un ortaya çıkan son e-postalarıyla ilgili olarak başlattığı soruşturma kapsamında mahkemeden arama izni çıkarttı. Clinton'un Dışişleri Bakanlığı sırasında resmi yazışmalar için özel e-posta adresini kullanmasının önemli olup olmadığının FBI tarafından araştırılacağı açıklandı. FBI konuyla ilgili açıklama yapmadı.

FBI Başkanı Coney'in özel e-posta serveriyle ilgili soruşturma kapsamında açıklama yapmasına Demokratlar ise sert tepki gösterdi. Clinton'un seçim kampanyasını yöneten John Podesta CNN televizyonuna verdiği demeçte, "FBI Başkanı seçime günler kala soruşturmayla ilgili açıklama yapmadan önce e-postaları bizzat inceleyebilirdi” dedi. Senatör Harry Reid, James Comey'in seçimlerin devlet görevlileri tarafından etkilenmesini yasaklayan yasayı ihlal etmiş olabileceğini belirtti.

Trump'un eline koz geçti

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump da soruşturmanın Demokratların yasalara aykırı davrandıklarını ve onlara güvenilemeyeceğini gösterdiğini söyledi.

Trump, Hillary Clinton'un işlediği yolsuzlukların ancak sandığa gidip oy kullanarak önlenebileceğini ifade etti. Son e-posta skandalı Trump'un anketlerde Clinton ile arasındaki farkı azaltmasına yaradı.

E-postaların içeriği

Yeni e-postaların Clinton'un başdanışmanı Huma Abedin'den ayrı yaşayan eşi Anthony Weiner hakkındaki soruşturma sırasında bulunduğu belirtiliyor. Weiner 15 yaşındaki bir kız çocuğuna imalı e-posta göndermekle suçlanıyor. FBI konuyla ilgili arama izni almış ancak Clinton'un özel e-postasıyla ilgili ayrıntılı inceleme yapmakla yetkilendirilmemişti. Bu nedenle başkan adayının e-postalarının içeriği, sayısı ve önemi hakkında bilgi alınamadı.

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DW/Reuters/AG/HS