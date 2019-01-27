Seçim kurulundan 'hayali seçmen' itirazına ret: Bir dairede 52 kişi oturabilir

İlçe Seçim Kurulu, bir dairede 52 kişi oturduğunun tespit edildiğini belirterek, itirazı reddetti.

Yalova'ya bağlı Armutlu ilçesinde bulunan İhlas Tatil Köyü'nde bir dairede 52 seçmenin ikamet ettiğinin tespit edilmesi üzerine, CHP Armutlu Belediye Başkan Adayı Ali Çetinkaya ve CHP Armutlu İlçe Başkanı Gönül Yıldırım, hayali seçmen şikâyetiyle savcılığa ve ilçe seçim kuruluna suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhuriyet'ten Faruk Kırtay'ın haberine göre ilçe seçim kurulu, CHP'nin yaptığı başvurunun ardından incelemesini tamamlayarak gönderdiği yazıda, Armutlu İhlas Tatil köyündeki bir dairede 52 kişi oturduğunun polis tutanakları ile tespit edildiğini ve bu yüzden başvurunun reddine karar verildiğini belirtildi.

CHP Armutlu Belediyesi başkan adayı Ali Çetinkaya yaptığı açıklamada, "Bir dairede 52 kişi yaşadığına dair şikayetimiz seçim kurulu tarafından reddedildi. Kim görmüş o dairede bu kişileri dedik. 'Beyan edildi' dediler. Zaten beyan edenler bu hukuksuzluğu yapıyor. Bir dairede 52 kişi fizik kanunlarına göre sığamaz. YSK bir dairede 52 kişinin kaldığını onaylıyor. İşte ülkemizdeki adalet. Biz de bir üst mahkemeye başvurduk. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.