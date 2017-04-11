Seçim Kurulu'nda CHP ve HDP'nin başvuruları reddedildi!

Diyarbakır Çınar İlçe Seçim Kurulu’nun CHP ve HDP’nin bildirdiği 30 kişinin sandık kurulu başkanlığını Emniyet’ten gelen yazıya göre ‘iyi ün sahibi olmadıkları’ iddiasıyla iptal ettiği bildirildi. ‘Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunu’nun 22. maddesi, “İlçe seçim kurul başkanı, ilçe seçim kuruluna siyasi partiler dışından getirilen asıl üyelerle görüşerek sandığın kurulacağı seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmakla tanınmış okur - yazar kimselerden, kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak üzere bir liste düzenlenir” hükmünü içeriyor.

Somut kriter aranmalı

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberine göre, HDP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, sadece Çınar değil, Varto’da da hakkında soruşturma olduğu için bir kişinin sandık kurulu başkanı yapılmadığını söyledi. Tiryaki, “Bu, kanundan kaynaklanıyor. Ancak, ‘iyi ün sahibi olmak’ yoruma açık bir tanımlama. Mahkûmiyet gibi bir somut kriter aranması gerekir. Ancak ilçe seçim kurulları farklı ve çok geniş yorum yapıyor. Çözüm partiden yeni isimler bildirilmesini istemek olurdu. Bunun yerine ilçe seçim kurulları resen sandık kurulu başkanı görevlendirilmesi yapıyor” dedi.

İlk kez yapılan uygulama

CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yapukoğlu da bunun ilk kez yapılan bir uygulama olduğunu belirterek, “Daha önce sandık kurulu başkanlarının listeleri siyasi partilere verilmiyordu. AK Parti’nin Pendik’e başvurusu üzerine bu listeler verildi. YSK da iki kural getirdi. ‘UYAP’tan sandık kurulu başkanları sorgulansın’ dendi. CHP ve HDP olarak biz UYAP sorgusu imkânına sahip değiliz. Ama AK Parti kamu kaynaklarına ve bu imkâna sahip. İkinci kez dilekçe verdik iyi ün sahibi olmama gerekçelerini öğrenmek istedik. Ama bize bilgi verilmedi. Bilgi alamadığımız için itiraz edemedik” diye konuştu.