Seçim kulisleri: AKP'den 4 siyasi partiye oylar dağılır, HDP'nin kaderi metropol oylarında

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için son 19 güne girilirken AKP’nin oy oranlarına ilişkin yorumlar dikkat çekiyor. Daha öncekilerin aksine dağınıklık olduğu tespiti yapılan AKP’den seçimlere girecek olan 4 siyasi partiye oyların dağılacağı ifade ediliyor. CHP, MHP, Saadet Partisi ve HDP’nin AKP’de bir gedik açabileceği konuşulanlar arasında.

Seçim kulislerinde, bölge oyları üzerinde de tahminler yürütülüyor. TBMM’de yasama dokunulmazlığı konusunda Kürtler üzerinde CHP’nin iyi bir sınav vermediği görüşünün etkili olduğu belirtilirken rotanın İYİ Parti’ye yönlendirilebileceği öne sürülüyor.

Saadet Partisi’nin (SP) oylarında artış beklentisi, HDP’nin barajı aşabileceğine ilişkin ortak tahminlerde dikkat çekiyor. Eski bir milletvekili, “HDP İstanbul’da bir 1.5 milyonun üzerine çıkarsa sorun olmaz, düşerse sorun olur” diyor. Meydanlarda Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun sergilediği performansın oy artışı yapması bekleniyor.