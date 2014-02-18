Seçim konvoyunda kaza; 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'da, AKP Efeler Belediye Başkan adayı Yalçın Pekgüzel'in seçim konvoyunda yer alan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu, Pekgüzel'in kuzeni hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Seçim çalışmaları çerçevesinde gittiği Dağeymir köyünden dönen AK Parti Efeler İlçe Belediye Başkan adayı Yalçın Pekgüzel'in konvoyunda yer alan Hamza Demir yönetimindeki 34 DVV 5153 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada, sürücü Hamza Demir ile yanında bulunan Rıdvan Aygün ve Yalçın Pekgüzel'in kuzeni Şener Pekgüzel, yaralandı.
Yaralılardan Şener Pekgüzel, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Diğer yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.