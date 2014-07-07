Seçim Komisyonu sonuçları açıkladı

Afganistan'da Seçim Komisyonu, haftalardır süren tartışmaların ardından devlet başkanlığı ikinci tur resmi olmayan kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre seçimin galibi Eşref Gani oldu.

Afganistan devlet başkanlığı seçimlerinde en fazla oyu alan iki aday Eşref Gani ve Abdullah Abdullah arasındaki ikinci tur seçimlerin resmi olmayan kesin sonuçları açıklandı. Seçim komisyonu, resmi olmayan kesin seçim sonuçlarına göre Eşref Gani'nin seçimin galibi olduğunu duyurdu.

Seçim Komisyonu, Kabil'de pazartesi günü yaptığı açıklamada, seçime hile karıştığına dair olası şüphelerin seçim itiraz komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda, sonucun değişebileceğini de belirtti.

Açıklanan sonuçlara göre, Afganistan eski Maliye Bakanı Eşref Gani, ikinci turda oyların yüzde 56,44'ünü aldı. Rakibi eski Dışişleri Bakanı Abdullah Abdullah'ın ise yüzde 43,56 oy aldığı açıklandı.

Abdullah Abdullah'ın bir sözcüsü, Tolo televizyonuna yaptığı açıklamada, seçim komisyonunun açıkladığı sonuçların kabul edilemez olduğunu kaydetti. Abdullah, Gani'nin seçim sonuçlarını manipüle ettiğini öne sürerek, sonuçları tanımayacaklarını açıklamıştı.

5 Nisan'da düzenlenen ilk turda, Abdullah Abdullah oyların yüzde 45'ini, Eşref Gani ise yüzde 31,6'sını almıştı. Ancak Abdullah mutlak çoğunluğu sağlayamadığı için ikinci tura gidilmişti.

Afganistan Seçim Komisyonu Başkanı Yusuf Nuristani, devlet başkanlığı seçimlerinde hatalar yapıldığını belirterek, seçim itiraz komisyonunun şikâyetleri değerlendireceğini ve resmi sonuçların 22 Temmuz'da duyurulacağını ifade etti. Afganistan yeni devlet başkanının, 2 Ağustos'ta göreve başlaması planlanıyor.