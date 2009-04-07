Seçim kaybettiren hata

Bitlis'te, 3 adayın yarıştığı mahalle muhtarlığı seçiminde, 173 oy alan Abdulkadir Aydoğdu, isminin yanlış yazılması üzerine seçimini kaybetti.



Ahlat'ın Tahtısüleyman Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimlerinde, 3 muhtar adayı yarıştı. Toplam iki sandığın bulunduğu mahallede, 1036 nolu sandıkta, 231 kayıtlı seçmenden 192'si oy kullandı. Bunlardan 3 oy geçersiz, 189 oy ise geçerli sayıldı. Yapılan sayım sonucunda adaylardan Abdulkadir Aydoğdu'ya 94, Nevzat Telli'ye 39, Harun Kırmızıkaya'ya ise 56 oy çıktı. Ancak bu sonuç tutanağa, "Nevzat Telli 39, Harun Kırmızıkaya 56, Abdulkadir Aydoğan ise 94 oy" olarak yazıldı.



Bir sandıkta "Aydoğdu" olan soyadının "Aydoğan", diğer sandıkta ise "Abdulkadir" olan ismin tutanağa "Kadir" olarak işlenmesi sonucunda, muhtarlığı kaybeden Abdulkadir Aydoğdu, seçim sonucuna itirazda da geç kaldığı için itirazını Yüksek Seçim Kuruluna yapabildi.



Kendisine oy veren mahalle sakinlerinin de bu durum karşısında şaşkın olduğunu ve bu haksız durumu yargıya intikal ettireceğini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Seçimde benden daha düşük oy alan Harun Kırmızıkaya muhtar seçildi. Seçimden sonra mazbatamı almak üzere seçim kuruluna gittiğimde bu sonucu öğrendim. Sonuç karşısında şok oldum. Seçimi kazandığımı düşündüğüm için zamanında Ahlat ilçe Seçim Kuruluna itiraz etmemiştim. İtirazımı Bitlis Merkez İlçe Seçim Kuruluna yaptım. Ancak seçim Kurulu da kararı bozmadı. İtirazımı reddetti. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kuruluna müracaat ettim."



Seçim günü sandıklar açıldığında 173 oy aldığını anımsatan Aydoğdu, rakibi Harun Kırmızıkaya'nın ise 122 oy aldığını, bu sonuç karşısında muhtar seçilememesinin haksızlık olduğunu ifade etti.



Aydoğdu, "Seçildiğimi bildiğim için Seçim Kurluna gitmedim. Sonra mazbatamı ve mührü almak için gittiğimde aldığım cevap çok ilginçti. Bir sandıkta Aydoğdu olan soy ismim Aydoğan, diğer sandıkta da Abdulkadir olan ismim Kadir olarak tutanağa geçmiş. Asıl seçime katılan ve kazanan Abdulkadir Aydoğdu'ya yani bana hiçbir oy kaydedilmemiş" dedi.

