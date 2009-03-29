Seçim kavgası can aldı

Şanlıurfa'da muhtar adayları kapıştı

Iğdır’da seçim kavgası: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da seçim kavgası

Ağrı'da 1 yaralı

Lice’de 2 ölü, 3 yaralı

Kars'ta 1 ölü, 5 yaralı

Nusaybin'de seçim kavgası: 6 yaralı

Adana’da oy sırası tartışması: 7 yaralı

Van’da 1 ölü



Kayseri'de kavda: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da iki aile arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, aralarında muhtar adayı ve bir çocuğun da bulunduğu 52 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bezirci köyünde akraba olan 2 muhtar adayının yakınları arasında sabah saatlerinde oy verme işlemi sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu Müslüm Babacan (39) hayatını kaybetti.Reşit, Mehmet, Mahmut, Nesih, Murat, Nasih, Hamdi, Rabia, Müslüm, Cemal ve Murat Babacan ile Ali, Güzide, Salih, Ali ve Müslüm Çetindağ yaralandı.Özel araçlarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.Bu arada, olayı haber alıp hastanelere gelen yaralıların yakınları arasında da zaman zaman tartışma yaşandı. Olayda hayatını kaybeden Babacan'ın bazı yakınları baygınlık geçirdi. Bir kişi, hastane görevlilerince acil servise kaldırıldı.Kavga nedeniyle polis ekipleri hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı, jandarma ekipleri de olayın ardından köyde güvenlik önlemlerini artırdı. Olayla ilgili bazı kişiler gözaltına alındı.Iğdır'da farklı muhtar adayını destekleyen iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralandı.Merkeze bağlı Yüzbaşılar köyünde muhtar adayı Mahmut Uçrak'ı destekleyen Uçrak ailesinden bir grup ile diğer muhtar adayı İsa Aktaş'ı destekleyen Aktaş ailesinden bir grup köy meydanında karşılaştı. Bu sırada başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taşlı, sopalı kavgada aynı aileden Mehmet, Hasan ve Abdullah Mehmet Uçrak, yaralandı.Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.Diğre taraftan, Iğdır'da oy kullanma sırasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada, Iğdır Ülkü Ocakları Başkanı Mücahit Yalçın'ın burnu kırıldı.Iğdır'a bağlı 12 Eylül Mahallesi'ndeki Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nda oy kullanma işlemi devam ederken AKP'lilerle, ülkücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyünce 2 grup birbirine girdi. Iğdır Ülkü Ocakları Başkanı Yalçın, tartaklandı. Burnuna darbe alan Yalçın, Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine bağlı Göynük köyünde oy verme tartışmaları sonucu çıkan silahlı kavgaya karışanları ayıramaya çalışan bir Jandarma Uzman Çavuş'un da yaralandığı bildirildi.İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Göynük köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Jandarma Uzman Çavuş Sami Uzun, sol kolundan silahla yaralandı.Yaralı uzman çavuş Sami Uzun, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sami Uzun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Çobanlar ilçesine bağlı Göynük köyünde muhtar adayları Ali Şenol ve Bayram Çivril ile kardeşleri arasında oy verme sırasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada, 6 kişi yaralanmıştı.Ağrı'nın Patnos İlçesine bağlı Dedeli beldesinde AKP ile DP Belediye Başkan adaylarının yakınları arasında çıkan kavgada, 1 kişi bıçakla yaralandı.Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Dedeli Belde İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. 1095 nolu sandıkta oy kullanan AKP Belde Belediye Başkan adayı Naim Durak ile DP adayı Ekrem Geçer'in yakınları tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda kimliği belirlenemeyen 1 kişi, Belediye Başkan adayı Naim Durak'ın yeğeni 16 yaşındaki Adem Durak'ı sırtından bıçakladı. Yaralı genç çevredekiler tarafından Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma beldedeki güvenlik tedbirlerini artırdı.Diyarbakır'ın Lice ilçesinde muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgalarda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Buminağa Mahallesi'nde muhtar adayı Şirin Çamlı ile bazı seçmenler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında muhtar adayı Şirin Çamlı kalp krizi geçirerek öldü.Sığınak Köyünde de muhtarlık seçimi nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. silahların da kullanıldığı kavgada, Adnan Yalçın adlı bir kişi ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.Kars’ın Kağızman İlçesi'ne bağlı Karabağ Köyü'nde muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı çatışmada muhtar adayı öldü, 5 kişi ağır yaralandı.Sabah saatlerinde muhtarlık seçimi yüzünden 2 adayın tarafları arasında çıkan sözlü tarışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Köy meydanında çıkan çatışmada muhtar adayı Zeki Demir yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan 5 kişiden durumu ağır olan 2'si Kars Devlet Hastansi'ne diğer 3 kişi de Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Mardin’in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Girmeli Beldesi'nde AKP ve DTP'liler arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, beldeye takviye polis ekipleri gönderildi.Nusaybin'e bağlı Girmeli Beldesi'nde oy verme işlemi sürürken bu sabah beldedeki ilköğretim okulu bahçesinde DTP ve AKP'liler çıkan kavga yatıştırıldı. Ancak, saat 13.30 sıralarında yeniden başladı. Okul bahçesinde çıkan ve taş, sopa ile silahların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Jandarma müdahale ederken, sivil ve askeri yetkililer ile çok sayıda polis olayın büyümemesi için takviye olarak beldeye gönderildi. Olay ile ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, kavga üzerine DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna da beldeye gitti.Adana'da, oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma sonrasında meydana gelen kavgada, 7 kişi tüfekle yaralandı.Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Tepebağ Mahallesi'ndeki Tepebağ Lisesinde oy kullanan Ramazan A. ile Cengiz Ç. arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Birbirleriyle küfürleştikleri belirtilen iki kişi, araya giren vatandaşların müdahalesiyle ayrıldı.Daha sonra, Cengiz Ç, beraber alkol aldıkları Yusuf Ç, Hüseyin T, Levent P. ve Kadir S.Ş. ile Ramazan A'nın evine giderek, kendisiyle görüşmek istediler. Burada çıkan tartışma sırasında, Ramazan A'nın oğlu Cengiz A, av tüfeğiyle ateş açtı.Olayda, Cengiz Ç. ve beraberindeki 4 kişi ile çevredeki vatandaşlardan Edibe Y. ile Suzan B. yaralandı. Yaralılar Adana Devlet ve Numune hastanelerine kaldırıldı.Bu arada, Ramazan A. ile oğlu Cengiz A. olayda kullanılan av tüfeği ile yakalanarak polis merkezine götürüldü.Ramazan A'nın ifadesinde, Cengiz Ç'nin oy kullanılırken kendisine küfür ettiğini iddia ederek, "Oradaki vatandaşlar araya girince ayrıldık. Bana hakaret etmeye devam etti. Giderken de hakaret etmeye devam ediyordu. Ben de evime gittim. Bir süre sonra evimi basıp küfür etmeye başladı. Bana saldırmak isterlerken oğlum tüfekle ateş açtı" dediği öğrenildi.Van merkeze bağlı Erçek beldesindeki kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, beldeye bağlı Ilıkkaynak köyünde, muhtarlık seçimi nedeniyle kavga çıktı.Kavgada, ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Yaralılar, Van'daki hastanelere sevk edildi.Kayseri'nin İncesu ilçesinde oy kullanmaya giden iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Örenşehir mahallesinde oy kullanmak için Örenşehir İlköğretim Okulu'na giden iki grup arasında tartışma çıktı. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grubun okul bahçesinde başlayan tartışması, kavgaya dönüşerek okul dışına taştı.Kavgada, Ferit Ö. (24) yanında bulunan tabanca ile Saim Taşdemir'i (26) vurdu. İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Taşdemir, yolda hayatını kaybetti.Arbede sırasında bıçakla yaralanan Ferit Ö.'nün kardeşi Mehmet Ö. de Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Jandarma ekiplerinin cinayet zanlısı Ferit Ö. ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişiyi daha gözaltına aldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.