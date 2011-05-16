-SEÇİM KABİNLERİ HAZIR ÇANAKKALE (A.A) - 16.05.2011 - 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçiminde vatandaşların oy verme işlemini gerçekleştireceği kabinlerin, yurt genelinde dağıtımına başlanıldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'daki bir fabrikada üretilen oy verme kabinleri, karton koliler içerisinde, bir kargo firmasına ait tırlarla dağıtılıyor. İl ve ilçe merkezlerindeki teslimatlar, seçim kurulu görevlilerinin gözetiminde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ilk etapta Çanakkale il merkezine 360 adet oy verme kabini getirildi. Oy verme kabinleri, belediyeye ait garaja konuldu. 120x120x180 santimetre boyutlarındaki oy verme kabinleri, kolayca kurulup sökülebilme özelliğine sahip. Birbirine iliştirilmiş 3 ayrı parçadan oluşan portatif kabinler, iki kişi tarafından kolayca kurulabiliyor ve alt kısmına yerleştirilmiş ayaklar üzerinde duruyor. Kabinin etrafını çevreleyen bordo renkli bezin üzerinde ise Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) amblemi bulunuyor. Bu arada kolilerin içerisinden çıkan ''Oy Verme Kabini Kullanma Kılavuzu''nda ise kabinlerin nasıl kurulacağı anlatılıyor.