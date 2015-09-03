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Politika

Seçim hükümetinin görev dağılımı belli oldu

Yalçın Akdoğan enformasyon, Cevdet Yılmaz ise ekonomiden sorumlu olacak

03 Eylül 2015 21:10

Salı günü toplanan Bakanlar Kurulu'nda, Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan, Tuğrul Türkeş, Numan Kurtulmuş ve Cevdet Yılmaz'a bağlanan kurumlar belli oldu.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği'nden sorumlu olacak.

Tuğrul Türkeş sorumluluk kapsamında ise Danıştay ile ilişkiler, MGK'nın tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmesi için Bakanlar Kurulu'na sunulması ve Bakanlar Kurulu'nda kabulü halinde uygulanması bulunuyor. Türkeş ayrıca, Kıbrıs'la ilgili koordinasyon işlerine ve Medeniyetler İttifakı Projesi'nin yürütülmesine de bakacak. Buna göre Türkeş'e bağlanan devlet kurumları; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı şeklinde.

Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, ekonomiden sorumlu olacak. Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Türkiye Kalkınma Bankası, Yılmaz'a bağlandı.

Numan Kurtulmuş ise geçici hükümette hükümet sözcüsü olarak görev yapacak. Kurtulmuş ayrıca, insan haklarıyla ilgili kurulları denetleyecek. Buna göre Numan Kurtulmuş'a; Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nu kontrol etme görevi verildi.

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